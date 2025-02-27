元朗公路1死7傷車禍　遺孀失經濟支柱感徬徨　幼子「好掛住爸爸」 (23:58)

傷重不治的49歲貨車男司機王元亨，與48歲妻子育有一對子女。王太表示，9歲幼子和13歲長女分別就讀小四及中一，因幼子早年被評為專注力不足，需較多時間伴其左右，故只有丈夫一人工作。王太稱，他是好丈夫兼好爸爸，閒時帶同子女遊玩及吃飯，亦會送贈自己喜歡毛公仔。子女獲悉事件均傷心落淚，幼子稱「爸爸唔好彩，遲一秒開車，可能冇事」。王太指，丈夫為裝修散工，月入約1萬多元，但開工不足，近兩個月間中兼職駕駛貨車送豬隻，日薪600元，凌晨約4時出門往上水屠房取貨車，按單送貨至屯門，估計意外時回程交車收工，事件不涉疲勞駕駛，因前日沒有工作，往掃墓後，下午已回家睡覺。

王太稱，一家四口居於沙田廣源邨自置公屋，現仍需每月供款，大廈近期電梯維修每戶需付7000多元，丈夫以往收入僅夠家庭開支及供樓「月月清」，現在經濟支柱頓失，積蓄只剩4000多元，對前景感徬徨，亟需社會各界援手。工權會於意外後派員跟進，為遺屬提供協助。

如欲捐助：

王元亨遺孀：YUENG K**

中國銀行：012-565-2-012369-0