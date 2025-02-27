建造業議會推建造業專才培訓津貼計劃 每月5000元 下月公布詳情 (22:24)

建造業議會網頁稱，計劃名為「建造業專業學位課程畢業生在職培訓津貼計劃」，因應私營界別建造工程量近期調整，業界面臨培育及挽留人才的挑戰而設。

計劃申請期3月17日至4月16日，申請者只需填寫申請津貼的青年專才名額，暫毋須提供青年專才的資料，5至6月將收到「原則性申請結果」，即申請是否原則性獲批及獲批名額，獲批者需在指定期限提交僱用青年專才的有效證明，申請資格、申請表及結果公布等詳情則待議會3月中前公布。

成功申請公司可就每名獲批青年專才每月獲5000元津貼，津貼期為今年7月1日至明年6月30日。公司須於整個津貼期內僱用青年專才，人數不得少於獲批名額，惟考慮到青年專才有可能在期內辭職，合理情下可就每個獲批配額更改一次專才資料，議會確認申請者符合要求後，兩個月內會發放津貼。