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建造業議會推建造業專才培訓津貼計劃 每月5000元 下月公布詳情 (22:24)

新一份《財政預算案》提到，建造業議會將撥款約1.5億元資助業界向共約2500名工程、建築、測量、規劃及園境學位畢業生提供在職培訓，議會日前稱與相關商會及專業學會敲定細節，今(27日)更新網頁稱申請者須符合三大條件，包括需隸屬上述專業範疇的總承建商或顧問公司、公司已登記註冊，以及資助期內全職聘用35歲或以下從相關學位畢業、未獲專業資格及無領取其他類似政府津貼的青年專才，津貼為期一年。議會3月中公布詳情、3月17日起接受申請。

建造業議會網頁稱，計劃名為「建造業專業學位課程畢業生在職培訓津貼計劃」，因應私營界別建造工程量近期調整，業界面臨培育及挽留人才的挑戰而設。

計劃申請期3月17日至4月16日，申請者只需填寫申請津貼的青年專才名額，暫毋須提供青年專才的資料，5至6月將收到「原則性申請結果」，即申請是否原則性獲批及獲批名額，獲批者需在指定期限提交僱用青年專才的有效證明，申請資格、申請表及結果公布等詳情則待議會3月中前公布。

成功申請公司可就每名獲批青年專才每月獲5000元津貼，津貼期為今年7月1日至明年6月30日。公司須於整個津貼期內僱用青年專才，人數不得少於獲批名額，惟考慮到青年專才有可能在期內辭職，合理情下可就每個獲批配額更改一次專才資料，議會確認申請者符合要求後，兩個月內會發放津貼。

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