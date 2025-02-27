海外國家麻疹個案呈升勢　衞生防護中心提醒市民外遊前完成接種疫苗 (20:28)

中心關注到美國德克薩斯州最近爆發麻疹，自今年1月底以來已錄得至少124宗個案，主要涉及未曾接種麻疹疫苗或疫苗接種史不詳的人，逾八成影響18歲以下兒童，包括一宗沒接種麻疹疫苗的學齡兒童死亡個案。中心已主動聯絡美國衞生當局了解當地情况。中心指除美國外，鄰近國家包括越南及菲律賓亦因為當地整體麻疹疫苗接種覆蓋率偏低而持續出現麻疹爆發。

衞生防護中心總監徐樂堅醫生強調，市民接種麻疹疫苗是預防麻疹的最有效方法。他說，香港以外地區的麻疹情况反映接種疫苗對預防麻疹的重要，在「香港兒童免疫接種計劃」下，透過衞生署轄下母嬰健康院及學童免疫注射小組提供的免疫接種服務，本港整體免疫接種覆蓋率一直維持在非常高水平。

他說，根據小學學童的免疫接種覆蓋率及衞生署定期進行全港免疫接種覆蓋調查顯示，兩劑麻疹疫苗接種的整體覆蓋率一直維持在95%以上，而本地麻疹病毒抗體的血清陽性率反映絕大部分香港市民對麻疹已有免疫力。整體而言，目前本地出現大型爆發麻疹的風險偏低，今年暫沒錄得麻疹個案。

他續指，香港作為國際旅遊頻繁的城市，仍面對輸入麻疹病毒及其在本地社區進一步傳播的潛在風險，少數未完成接種麻疹疫苗的人例如非本地出生人士，包括新移民、外傭、海外僱員及來港升學者，仍有機會受感染，並把麻疹傳播給其他未具備麻疹免疫力者，例如1歲以下尚未接種第一劑麻疹疫苗的幼兒。

他說，在1967年前出生的市民，由於當時麻疹在全球多個地方及香港仍屬風土病，故可視為透過自然感染而對麻疹具備免疫力。他呼籲1967年或以後出生而尚未完成接種兩劑麻疹疫苗或對麻疹疫苗接種史不詳的人，盡快諮詢家庭醫生以完成接種，確保對麻疹有足夠保護力。

至於計劃前往麻疹流行地區的市民，應及早檢視疫苗接種紀錄及病歷，若以往未經化驗確診感染麻疹，以及從未或不確定曾否接種兩劑麻疹疫苗，應在出發前最少兩星期諮詢醫生接種疫苗。