城巴九巴於啟德體育園開幕禮加開散場路線　城巴稱正探討附近增巴士站 (19:38)

城巴又提到，正與政府探討於承啟道及承豐道增設巴士站，便利市民日常前往啟德體育園。城巴亦透露，正計劃開辦由啟德體育園直達機場及港珠澳大橋香港口岸的巴士服務，以便利旅客往來啟德體育園。

城巴5條散場特別路線包括：

SP2線（往旺角）

SP5B線（往屯門）

SP10線（往灣仔、中環）

SP11線（往東區）

SP9線（往將軍澳）

城巴指，上述特別路線將連接城巴主要巴士轉乘站，包括屯門公路、將軍澳隧道及香港島等，以提供轉乘優惠。

九巴5條散場特別​​​​​​​路線包括：

SP1線（往觀塘、將軍澳）

SP3線（往荃葵青）

SP5A線（往屯門）

SP6線（往元朗天水圍）

SP7線（往大埔上水）

SP10線（往中西區）

兩巴於啟德體育園開幕當日開辦的散場特別路線，與上周日（16日）啟德體育園的測試演練一樣。至於港鐵，港鐵早前稱屯馬線列車服務會加強服務，必要時會安排空載列車直接到啟德或宋皇臺站接載乘客，每輛空載列車可容納約2000人。