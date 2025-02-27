黎智英案｜Mark Simon稱蓬佩奧留意黎智英專訪　控方質疑屬傳遞「內幕消息」 (18:49)

據控方資料，2020年7月1日，黎智接受《霍士財經網》主持Maria Bartiromo訪問，其間Bartiromo提及《國安法》被告可被判囚終身，黎則表示：「我不擔心……如果我擔心，我什麼都做不了、什麼也不能說。」控方質疑，黎意圖不顧《國安法》後果行事；黎否認，強調只會做合法事。

同日，Maria Bartiromo透過Signal向黎智英問好；黎回覆說，「很高興能跟美國人談話」。Bartiromo再稱：「你是最優秀的，我們將繼續在這裡跟你並肩作戰......」在控方盤問下，黎承認當時希望向美國人表達自己的想法，並同意出席美國媒體訪問是尋求美國支持的一種方式。

另外，同年7月2日，Mark Simon向黎智英發WhatsApp信息稱：「Mary向你問好，她和她的老闆正盯著你，他們看了Maria的訪問，Bill Barr亦然。」黎確認，當時Simon向他指出，時任蓬佩奧助理Mary Kissel、蓬佩奧本人，以及時任美國司法部長Bill Barr均看了7月1日的《霍士財經網》訪問。

控方質疑，此事例反映Mark Simon向黎傳遞內幕消息；黎回應稱，有關訪問公開播出，否認Simon向自己轉達內幕資訊。之後法官杜麗冰引述庭上展示的信息，指Simon同日另向黎表示，有「頂層（top）」人士冀跟天主教香港教區榮休主教陳日君樞機見面，「這不是內幕消息嗎？」；黎稱，Simon只是轉達有關「請求」，因此不是內幕消息。審訊明續。