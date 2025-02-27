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財政預算案2025｜孫玉菡:「兩蚊車」原有方案財政上不可持續　「兩蚊兩折」需先調校八達通機 (18:22)

政府調整2元乘車優惠，將改為10元以上兩折、每月限搭240程。勞工及福利局長孫玉菡今日（27日）表示，當局若維持原有2元搭車計劃不變，則「財政上不可持續」，「2元2折」的改動是希望維持政策原意，在照顧長者和殘疾人士的同時，可以實現財政上的平衡；又指最多須18個月，完成全港1.7萬部八達通機器的調校，正與八達通和交通營運商溝通，最遲明年9月完成，但他強調會盡可能加快。

有記者引述近年財案總目，問及計劃是否確實不可持續。根據近年財案，2元乘車的預算開支與修訂預算、實際開支都有差距，其中24/25年預算開支約60億元，修訂預算為約43.9億元；23/24年度預算開支約67.3億元，實際開支約40.1億元，均差約20億元。孫玉菡回應時稱，當局參考過去使用模式製訂預算，而過往樂悠咭未實施實名制，因此估算較模糊；而去年8月起實施實名制，25/26年度預算的54億兩元乘車計劃開支，則是建基於手頭實名制數據。

孫玉菡續強調，新方案已盡量減少對長者及殘疾人士影響，他指目前60至64歲長者日均搭1.4程車，而65歲以上則每日搭1程車，每日8程已夠寬鬆；又指計劃並不對每日乘車設限，僅限制每月總程數，而目前計劃內的200多萬人中，只有360人每月乘車超240程，這些強調少數搭乘過多者須規管。他舉例指，乘車次數最多的60至64歲者日均20程，65歲或以上者日均14.2程，最多的殘疾人士就日均25程。

孫玉菡表示，人口老化導致每年收惠人數增長，且公共交通營運商亦會調整車價，「2元2折」是希望既維持計劃初衷，亦做到財政上可行。他強調，現時約四分三受惠人士乘搭10元以下的交通工具，即使乘10元以上，政府仍補貼八成，強調要實事求是為計劃找出路。

另有記者關心改裝八達通機器所需行政費會否過高，孫玉菡表示，具體行政費須計算，無法現時交代，強調會「能省則省」，但因是一次性費用，會遠低於可節省的開支，他施行「2元2折」後，到29/30年度可節省近26.4億元。

政府明確各政策局均須削2%開支，社福界關注勞福局給社福機構的「一筆過」撥款如何調整。對此孫玉菡表示，當局將在下周三（3日）向社福機構介紹實施安排，強調會「盡力而為，但無辦法幫得完」，後續會在拆墻鬆綁方面盤活業界，活用現有資源。

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