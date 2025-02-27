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財政預算案2025︳孫東：目標年中就人工智能研發院申撥款　盼最快明年開始運作 (16:34)

最新一份《財政預算案》提出，政府將預留10億元成立香港人工智能研發院。創新科技及工業局長孫東今（27日）稱，數字辦會制定研發院的具體安排，當局目標今年中向立法會財委會申請撥款，期望最快明年可開始運作。他亦表示，研發院並非「從無到有」，稱過去InnoHK創新香港研發平台有一定基礎，未來會研究將兩者進一步整合。

孫東稱，人工智能是香港未來需要聚焦發展的領域及關鍵產業，研發院的使命包括整合現有的資源，例如各大學已有成果等，並推動AI技術進步，加強基礎科研優勢，確保香港在AI發展方面處於領先地位。他續稱，研發院會協助推廣AI的在港大範圍應用，期望可涵蓋金融、醫療等不同界別及政府服務，並推動人工智能產業在港發展，改進應用AI的空間，為業界提供商機。

孫東指出，人工智能研發院會與人工智能超算中心等配套資源相輔相承，相信在科技發展、社會應用及產業促進方面會起重要作用。他亦透露，政府要求InnoHK就生成式人工智能制定的指引已完成，很快即可公布，可就人工智能發展的安全及責任等，對開發者及使用者列出明確要求。

另外，被問到有議員建議爭取會否DeepSeek來港進駐，孫東稱，政府歡迎包括DeepSeek在內的海內外人工智能企業來港發展。

《財政預算案》提到，政府預留37億元，加快完成河套香港園區第一期的基建及公用設施。孫東表示，河套匯聚兩套不同的社會制度及司法體系，為園區發展帶來生機及活力之餘，亦帶來巨大挑戰，未來港府會加快落實兩地制度銜接，並敢於創新、勇於破局，在其他方面亦會想盡辦法做到拆牆鬆綁及加快建設。

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