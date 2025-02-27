黎智英案︳黎承認訪談節目中人身攻擊林鄭月娥　冀藉批評令當局留意市民想法 (15:22)

控方今繼續就黎的個人訪談節目Live Chat with Jimmy Lai提問，並展示節目謄本。黎在2020年11月29日的節目中稱「那些象徵抵抗的人要繼續，因為人們仰望我們，如果我們退縮，他們也會退縮」，另批評林鄭月娥是「惡魔」，習近平則是「獨裁者」，「歷史上沒有一個獨裁者擁有這樣的電子技術，能夠監視人民每個舉動和想法」。

黎同意自己是反抗運動其中一個象徵人物，當時認為香港還有反抗自由被侵害的空間，但《國安法》後無法再示威，現時回想猶如空談。控方問黎是否煽動對香港官員的仇恨，黎解釋他是針對林鄭評論，同意屬人身攻擊，習近平監控人民是事實。

另一方面，控方針對黎智英有關制裁的言論盤問。據控方資料，2020年5月26日黎接受《霍士財經網》主持Maria Bartiromo訪問時，被問到「如何改變中共」；黎回應稱可凍結官員在美國的貪腐資金帳戶、制裁科技產品等。黎在庭上承認《國安法》實施前於訪問提出制裁。同日，Bartiromo向黎發WhatsApp信息稱，「我會把它發送給特朗普」。黎否認嘗試透過對方向特朗普傳話。

此外，黎智英昨被問到是否欲擺脫中共時稱中共即中國，「與我們無關，只有中國人才能擺脫中共」，指自己是香港人，遭法官杜麗冰糾正「你是中國人」。今甫開庭，黎主動表示希望作出修改，他的意思是指自己並非內地人，是中國香港人，他愛國但不愛黨，與主問下的證供一致，並對造成混淆致歉。