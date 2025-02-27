明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黎智英案︳黎承認訪談節目中人身攻擊林鄭月娥　冀藉批評令當局留意市民想法 (15:22)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，今（27日）第140日審訊。黎2020年11月在其節目批評時任特首林鄭月娥是「真正的惡魔」，國家主席習近平則是「人類史上最大的獨裁者」，黎承認人身攻擊林鄭，控方質疑節目中黎無意糾正當局的錯誤或缺失，黎否認，稱批評是為了讓當局警惕市民的想法，必要時改革。法官李運騰問為何黎要針對林鄭，而非其施政？黎答林鄭的表現造就了她本人。

控方今繼續就黎的個人訪談節目Live Chat with Jimmy Lai提問，並展示節目謄本。黎在2020年11月29日的節目中稱「那些象徵抵抗的人要繼續，因為人們仰望我們，如果我們退縮，他們也會退縮」，另批評林鄭月娥是「惡魔」，習近平則是「獨裁者」，「歷史上沒有一個獨裁者擁有這樣的電子技術，能夠監視人民每個舉動和想法」。

黎同意自己是反抗運動其中一個象徵人物，當時認為香港還有反抗自由被侵害的空間，但《國安法》後無法再示威，現時回想猶如空談。控方問黎是否煽動對香港官員的仇恨，黎解釋他是針對林鄭評論，同意屬人身攻擊，習近平監控人民是事實。

另一方面，控方針對黎智英有關制裁的言論盤問。據控方資料，2020年5月26日黎接受《霍士財經網》主持Maria Bartiromo訪問時，被問到「如何改變中共」；黎回應稱可凍結官員在美國的貪腐資金帳戶、制裁科技產品等。黎在庭上承認《國安法》實施前於訪問提出制裁。同日，Bartiromo向黎發WhatsApp信息稱，「我會把它發送給特朗普」。黎否認嘗試透過對方向特朗普傳話。

此外，黎智英昨被問到是否欲擺脫中共時稱中共即中國，「與我們無關，只有中國人才能擺脫中共」，指自己是香港人，遭法官杜麗冰糾正「你是中國人」。今甫開庭，黎主動表示希望作出修改，他的意思是指自己並非內地人，是中國香港人，他愛國但不愛黨，與主問下的證供一致，並對造成混淆致歉。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 黎智英案 港區國安法 蘋果日報

上 / 下一篇新聞