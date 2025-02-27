明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

午間逾百人到場換啟德開幕禮門票　市民期待有更多嘉賓「最好就Taylor Swift啦」 (14:49)

啟德體育園後日舉行開幕禮，8500張實名門票換領券上周在城市售票網公開發售，市民須於指定日子及時段到啟德體藝館換取實體門票。今午已有逾百名觀眾到場換票，不少市民都期待當日會有更多表演嘉賓，呼聲最高的是「四大天王」之一的劉德華，其中市民黎先生笑稱「最好就Taylor Swift啦，新上任睇吓佢（文化體育及旅遊局長羅淑佩）做唔做到嘢」。

持換領劵人士須攜券及身分證明文件，於今日或明天中午至晚上10時；或典禮當日上午9時至下午3時，到啟德體藝館換取實體門票。本報記者今午到場觀察，開始換取實體門票前，已有逾100人排隊等候，人龍一度排至啟德體藝館門外。園方安排13個櫃位協助市民換領實體門票，市民平均只需等候20分鐘。

市民周太表示，換領實體門票過程順暢，途路指示清晰，只需約15分鐘便成功換領實體門票，她說早前參加主場館演練時，感受到場館宏偉及設施充足，故決定購票入場觀賞開幕典禮，期特感受一下主場館正式舉辦活動時的氣氛。周太坦言，對目前的表現陣容沒太大興趣，但非常期待「四大天王」中的劉德華參演，笑言「我好鍾意睇佢做戲同唱歌」。

市民黎先生表示，購票入場純粹幸運搶到門票，及對本港新的體育場館感好奇，期待入場感受氣氛。對於演出陣容，黎生直言期待哪位擔任特別嘉賓，冀劉德華參演，又笑稱「最好就Taylor Swift啦，新上任睇吓佢（文化體育及旅遊局長羅淑佩）做唔做到嘢」。對於觀眾不能自行選擇座位，黎認為門票售價只是10元，「都唔期望得咁多」。

開幕禮將於後日傍晚6時半開始，全長約1.5小時，不設直播，4個免費電視台將於當晚9時半聯播。節目內容將演繹啟德歷史和蛻變，貫穿「百川匯海」、「承先啟後」、「力爭上游」和「百花齊放」共四大主題，逾20名香港及內地文體界別表演者及團體參演，包括本地歌手容祖兒、李幸倪、張天賦、香港舞蹈團、香港中樂團等。

相關字詞﹕編輯推介 啟德體育園

上 / 下一篇新聞