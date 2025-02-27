午間逾百人到場換啟德開幕禮門票　市民期待有更多嘉賓「最好就Taylor Swift啦」 (14:49)

持換領劵人士須攜券及身分證明文件，於今日或明天中午至晚上10時；或典禮當日上午9時至下午3時，到啟德體藝館換取實體門票。本報記者今午到場觀察，開始換取實體門票前，已有逾100人排隊等候，人龍一度排至啟德體藝館門外。園方安排13個櫃位協助市民換領實體門票，市民平均只需等候20分鐘。

市民周太表示，換領實體門票過程順暢，途路指示清晰，只需約15分鐘便成功換領實體門票，她說早前參加主場館演練時，感受到場館宏偉及設施充足，故決定購票入場觀賞開幕典禮，期特感受一下主場館正式舉辦活動時的氣氛。周太坦言，對目前的表現陣容沒太大興趣，但非常期待「四大天王」中的劉德華參演，笑言「我好鍾意睇佢做戲同唱歌」。

市民黎先生表示，購票入場純粹幸運搶到門票，及對本港新的體育場館感好奇，期待入場感受氣氛。對於演出陣容，黎生直言期待哪位擔任特別嘉賓，冀劉德華參演，又笑稱「最好就Taylor Swift啦，新上任睇吓佢（文化體育及旅遊局長羅淑佩）做唔做到嘢」。對於觀眾不能自行選擇座位，黎認為門票售價只是10元，「都唔期望得咁多」。

開幕禮將於後日傍晚6時半開始，全長約1.5小時，不設直播，4個免費電視台將於當晚9時半聯播。節目內容將演繹啟德歷史和蛻變，貫穿「百川匯海」、「承先啟後」、「力爭上游」和「百花齊放」共四大主題，逾20名香港及內地文體界別表演者及團體參演，包括本地歌手容祖兒、李幸倪、張天賦、香港舞蹈團、香港中樂團等。