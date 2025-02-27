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白衣人案發還重裁　官質疑呈堂照片模糊難認出被告 (12:33)

2019年7月21日元朗站襲擊事件，至今共12名「白衣人」定罪。首案脫罪被告王志榮被律政司以案件呈述方式上訴，早前裁定得直須發還重新考慮裁決，今（27日）於區域法院處理。法官關注呈堂照片較模糊，難認清楚相中人是否王志榮。法官笑言人有相似，「我有時睇戲都以為見到一個明星，原來係另一個明星」，著控方修改照片描述。

被告王志榮由資深大律師駱應淦和大律師關唐利代表；控方由律政司高級檢控官黎靖頎代表。控方早前呈交閉路電視截圖，拍到王志榮疑從寓所前往元朗形點商場，指王和犯案男子的外貌特徵相同。法官葉佐文關注，部分照片模糊不清，而控方描述不夠準確，例如相中人戴口罩，「點會話佢大鼻？」葉官又指，有照片「黑濛濛一片」，難以辨認是否和王髮型相似。

王志榮被指穿印有「中國制造」字樣的白衣擲物和持藤條咒罵乘客。葉官指照片較模糊，看不清男子上衣有「中國制造」字眼，認為控方可能擴大證據的作用，照片描述異於實際情况。經商討後，葉官要求控方修訂書面陳辭，逐一補充照片描述，於3月6日提交修訂版本的陳辭。

辯方表示，上訴庭批評原審辨認疑犯的方法不公道、斷章取義，忽略原審已考慮足夠環境證據。辯方申請較長時間準備回應陳辭，葉官著辯方於3月21日提交書面回應。案件3月26日開庭作口頭補充陳辭。

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