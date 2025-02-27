財政預算案2025︳市民質疑取消學生津貼與鼓勵生育有矛盾　陳茂波：節約開支 (10:43)

市民陳小姐質疑政府一邊鼓勵生育，一邊取消學生津貼，同時對綜援及生果金等可「出多半糧」，形容中產不知如何是好。陳茂波回應說，已透過其他計劃幫助有需要的市民，由於該2500元學生津貼在毋需資產審查下可申請領取，現時政府要節約開支的情况下就需要縮減。他強調，政府非常鼓勵生育，已推出不同措施協助，希望市民可整體審視。

中產人士黃先生直言對預算案感失望，他稱政府減差餉寬免上限、又取消2500元學生津貼，本身有兩個小朋友的他形容自己「跌咗5000蚊」。陳茂波回應稱，以往經濟狀况好時，政府推出退稅及大幅度調整免稅額等，惟現時財赤下，要採取較謹慎的態度。他亦說，相信對中產市民來說，最重要是搞活經濟。

被問到中產人士獲得的福利較基層人士少，如何回應「政府不公平」的意見，陳茂波強調，財政赤字下政府表達力所能及的關心，相信經濟環境對中產人士更重要，會在這方面盡力，望中產市民諒解要縮減派糖措施。

《基本法》第107條稱政府財政預算以量入為出為原則，力求收支平衡。被問到《基本法》是指綜合帳目或經營帳目要達收支平衡，陳茂波稱，政府管理公共財政要整體檢視綜合帳目，惟過程中「無可能每年獨立計」。至於政府綜合帳目在2028/29年度起恢復盈餘是否符合《基本法》107條的原則，陳茂波認為，現時是香港未來發展的關鍵期，若不把握機會投資未來，反而是不合適的做法，強調政府會應使則使，並有計劃支持發展、逐步收窄赤字，「我覺得呢個係無問題」。