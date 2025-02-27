財政預算案2025︳公僕凍薪同時調整「兩蚊車」　63歲聽眾：你哋止蝕，我哋變蝕　陳茂波重申凍薪合適 (10:18)

《財政預算案》提出，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員於2025/26年度一致凍薪。財政司長陳茂波今早（27日）出席電台聯播節目《財政司司長熱線》，不同聽眾致電表達意見，63歲的林先生認為不應調整65歲以上人士的二元乘車優惠，提出公務員在凍薪情况下仍可有增薪點，形容是市民要付出多些，「但公務員唔係共渡時艱...你哋就止蝕，我哋就變咗蝕，同埋啲議員，依家都由治及興啦，係咪仲需要咁多個呢？ 條數好大」。陳茂波重申，公務員凍薪考慮到過去兩年經濟增長、私人市場亦有加人工，相信在推出加強版財政整合計劃下，凍薪做法合適。他亦強調，公務員的增薪點要經每年工作評核，考慮其工作表現。
在NGO工作陳小姐憂慮，半官方機構會按政府步伐凍薪，影響市民消費力，期望政府呼籲私人機構或半官方機構不要跟隨凍薪。陳茂波表示，社會上有很多強烈聲音，期望政府就公務員及官員薪酬作相應處理，當局經考慮後作凍薪決定，經公帑出糧的機構亦有一致安排，希望市民能夠理解。
收陸路離境稅可免則免
《財政預算案》又提出調整部分政府收費，包括增加飛機乘客離境稅，並研究向由陸路邊境管制站離境的私家車徵收邊境建設費。陳茂波指，不少市民提出政府應收取陸路離境稅，回應指徵收陸路離境稅影響到的市民人較多，認為可免則免。
市民黃先生提到，機場離境稅由120增至200元，但在北上成風的情况下，徵陸路離境稅對緩解財赤更有效。陳茂波指出，政府想盡量體現「用者自付」原則、減輕對一般市民影響，認為徵收陸路離境稅影響面大，而對坐飛機出行的市民來說，加收數十元離境稅應仍屬可以負擔。
市民林先生亦建議向經陸路離境人士徵收離境稅，認為即使每人收取10元至20元，亦能為政府帶來很多收入；市民陳先生則表示，現時高鐵旅行團價錢不比東南亞旅行團便宜。對於會否考慮徵收少量陸路離境稅，陳茂波說，徵收陸路離境稅影響的人較多，提到有市民每日經不同關口及交通工具往返兩地上學上班，而現時已有少打擾市民的財政整合計劃，認為可免則免。被問到現時是否「人人負少少責任、但得罪所有人」，陳茂波輕笑數聲，但未有回應。