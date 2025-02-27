財政預算案︳「兩蚊車」10元以上車程變兩折　陳茂波料可間接處理「長車短搭」 (09:59)

市民王先生提出應統一收取兩折車資，市民梁先生則關注會為可不推高至每程收取3至4元，陳茂波回應稱，10元以下車資維持2元更簡單易明，亦容易「計數」，而現時「2元」優惠獲社會廣泛認同，深入民心，相信控制每月240程已可限制到未來政府開支增幅。陳茂波亦指出，參考數據，不是很多市民會搭足240程，強調政府希望做到盡量寬鬆，兼顧長者出行需要。

對於巴士公司是否可在計劃下負些責任，陳茂波稱，政府通過運輪署與巴士公司一直溝通，要求盡可能在路線引入分段收費，初步檢視有逾百條路線可分段，署方會進一步跟進研究。他又說，巴士營運表現會反映在業績上，再反映在票價上，而現時部分巴士公司賺錢、部分不賺錢，最終均是反映在票價上、並由市民負擔。