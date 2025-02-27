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財政預算案︳「兩蚊車」10元以上車程變兩折　陳茂波料可間接處理「長車短搭」 (09:59)

《財政預算案》提出，2元乘車優惠將改為10元以上兩折、10元以下不變，每月限搭240程。財政司長陳茂波今日（27日）出席電台聯播節目《財政司司長熱線》時表示，調整兩元乘車優惠更重要是控制未來計劃相關開支的增長幅度。被問到將10元上以車程改為兩折，是否可處理「長車短搭」的問題，陳回應說，本身相關情况十分個別，相信做法可間接處理、有助減少「長車短搭」，因長者在乘車前都要自行「計數」。

市民王先生提出應統一收取兩折車資，市民梁先生則關注會為可不推高至每程收取3至4元，陳茂波回應稱，10元以下車資維持2元更簡單易明，亦容易「計數」，而現時「2元」優惠獲社會廣泛認同，深入民心，相信控制每月240程已可限制到未來政府開支增幅。陳茂波亦指出，參考數據，不是很多市民會搭足240程，強調政府希望做到盡量寬鬆，兼顧長者出行需要。

對於巴士公司是否可在計劃下負些責任，陳茂波稱，政府通過運輪署與巴士公司一直溝通，要求盡可能在路線引入分段收費，初步檢視有逾百條路線可分段，署方會進一步跟進研究。他又說，巴士營運表現會反映在業績上，再反映在票價上，而現時部分巴士公司賺錢、部分不賺錢，最終均是反映在票價上、並由市民負擔。

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