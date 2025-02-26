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海關搗破兩宗私煙案　檢200萬支煙拘兩人 (22:52)

海關一連兩日偵破兩宗私煙案，共檢獲200萬支私煙，拘捕兩人。其中約172萬支私煙估計出口到外地，另外約30萬支估計供應本港北區。

海關昨晚（25日）於長沙灣一帶巡邏，發現一輛貨車駛入停車場內角落暗處，與另一輛貨車平排停泊，認爲有可疑。關員遂上前截查，並拘捕一名45歲報稱職業司機的本地男子，他當時正將私煙從一輛貨車搬到另一輛貨車。關員在兩車共檢獲120萬支煙。

經調查，關員再鎖定粉嶺一個約3000呎的鐵皮倉庫，相信是包裝及儲存中心。關員今日（26日）中午到該處搜查，檢獲52萬支私煙及一批印有玩具圖像的紙箱及包裝盒，相信用作收藏及掩飾私煙。初步發現私煙外箱有出口標籤，亦非本地常見牌子，懷疑出口用，非供應本地銷售。初步調查，涉案私煙牌子單一，估計有人在倉庫包裝好，再將私煙拿去物流中心，以空運方式寄往海外。涉案共172萬支私煙，估計市值774萬元，應課稅值約570萬元。

另外，海關今早（26日）於上水馬會道發現一名女子形跡可疑，上前截查後，於其背囊內搜出400支私煙。關員遂帶女子到附近一棟唐樓內的劏房調查，再起出約30萬支私煙。該名61歲報稱無業的本地女子隨即被捕。海關相信今次行動已成功搗破一個供應北區的儲存及分銷中心。據調查，涉案單位約200呎，運作了數個月，被捕女子會在上址居住。涉案約30萬支私煙，市值約135萬元，應課稅值約99萬元。

相關字詞﹕私煙

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