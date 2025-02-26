財政預算案2025︳民主黨稱預算案「小修小補」　憂債券利息造成負擔、高估賣地收入 (19:39)

民主黨主席羅健熙稱，公眾或認為官員應減薪共渡時艱，可惜預算案只提出凍薪；而且減少1萬名公務員並無重大影響，因現時公務員編制為19萬多，實際聘任的人數為17萬多，只是將一部份原已空缺的職位減掉，呼籲政府應大刀闊斧。

羅健熙認為，預算案提出未來五年每年發債1500億至1950億，幾年後發債總額可能逾萬億，每年的利息開支或構成沉重負擔，建議政府清晰交代未來數年的負債額，及相關的利息開支。他亦擔心預算案對未來數年賣地收入的估算過份樂觀，因過去幾年賣地收入不佳，擔心未來仍會持續低迷。

民主黨中委李洪波擔心財務估算的準確性，認為政府可增加的收入似乎有限，卻可能減少消費或收入；而且將100元從價印花稅擴展至物業價值400萬元的刺激力度有限，認為市民置業主要視乎個人及社會經濟環境。

至於乘車優惠調整，民主黨交通政策發言人莊榮輝擔心長途車僅2折優惠對居於偏遠地區的市民影響很大。莊亦質疑為何不針對陸路出入境的個人收費，倡向陸路入境的非香港居民徵收100元費用，同時向他們發放100元電子消費券。