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黎智英案｜黎庭上稱「我是香港人」認同一國兩制　官：你是中國人！ (18:18)

壹傳媒黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案今（26日）踏入第139日審訊。黎就個人訪談節目作供時稱，中共「與我們無關」，強調香港實行「一國兩制」、「我是香港人」。法官杜麗冰指出，「我們是中國人」，又問「你（黎）的皮膚是黃色嗎？」黎反問，「我是黃皮膚，就能判斷我是中國人嗎？」另一法官李運騰其後稱，黎曾表明反對港獨，對黎的說法感困惑，同時著控方勿再深究。

控方今午就黎智英在訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」（下稱「Live Chat」）發表的言論提問。據控方資料，2020年11月20日，黎智英在「Live Chat」稱，「我們只是想擺脫獨裁統治......成為我們所熱愛的國家的自由人民」。

杜官關注，黎智英所指的「獨裁統治」是什麼？黎說是中共。杜官追問，黎是否希望擺脫中共，成為他所愛的國家的人民？黎答：「中共即中國，這與我們無關，只有中國人才能擺脫中共」。

杜官聞言後指出，「我們是中國人」；黎回應道，「我是香港人」，強調香港實行「一國兩制」。杜官再問，「黎先生，你的皮膚是黃色嗎？」黎反問，「我是黃皮膚，就能判斷我是中國人嗎？」此時杜官強調，「你是中國人！」黎說：「不，我是香港人！」法官李運騰聞言後指出，黎曾表明反對港獨；黎答：「但我認同『一國兩制』。」李官聞言後稱「我感到非常困惑」，同時著控方勿再深究。

同年8月18日，黎在節目稱，讓人知道自己被「鎖上手銬」是好事，因為可告知外界「我們正應對一個怎樣的政權」。黎確認，他在節目所指的政權為中共，並謂當時覺得自己因政治原因被捕。

控方追問，警方沒表明以什麼罪行作拘捕嗎？黎回應稱，無論警方當時說什麼，他也相信自己是出於政治原因被捕，強調此想法「來自我良知的聲音」。控方質疑，黎將自己被「鎖上手銬」一事跟中共扣連，旨在散播恐懼；黎否認。審訊明續。

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