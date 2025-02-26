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財政預算案2025︳新民黨支持凍薪削公務員編制　何君堯擬投反對票稱不同意區分帳目審視赤字 (18:03)

政府今日（26日）公布《財政預算案》，立法會各黨派今午陸續召開記者會回應。

針對縮減政府人手編制及開支，新民黨主席葉劉淑儀表示，對於《財政預算案》表示滿意，有信心政府預期時間內回復財政平衡。政府未有宣布問責官員減薪，被問到如何體現共渡時艱，葉太認為問責官員薪酬約1億元，減薪的作用有限，倘公務員減薪，則資助機構、大學員工薪酬亦要跟隨下調，憂慮對整體社會出現漣漪效應，支持凍薪做法。她說，政府在財赤下率先「瘦身」，避免公共財政太擁腫，包括削減公務員編制，是負責任做法。她稱公務員編制逾19萬人，惟近年實際公務員人數僅17萬多，相信削減編制1萬人是「完全無問題」。

民建聯主席陳克勤稱，認為預算案相關措施回應該黨期望。工聯會議員鄧家彪則指，預算案提出預計下年度經營帳目可達收支平衡，相信承諾能令社會各界安心。

亦有議員對預期財政回復收支平衡有疑問，新思維狄志遠認為，政府對財政收入估算過於樂觀，引述預算案預計今年赤字原為約500億，但實際為800多億，憂慮赤字數目會被錯估；加上政府預估賣地收入可達210億，較去年的增55%，但並無提及數字建基為何，去年賣地收入亦已較預期下跌近六成，認為目標恐怕難以實現。

何君堯稱會就預算案投反對票

選委界何君堯則指，預算案中今年政府開支達8223億，較去年增加近1500億，借貸數字又增約300億，認為預算案中未提到具體如何下壓開支，又指《基本法》「量入為出」的規定亦無區分經營及非經營帳目計算，並不同意財政司的看法。

何君堯稱，各層級公務人員即使減薪亦無妨，稱「有些大的數目，大刀闊斧不做，做埋些『閹下閹下』的那些」，舉例過境口岸私家車收費，「就算你一百萬輛車，你收二百元，你都只得兩億元」，又認為無需害怕港人北上，否則出境亦應收「人頭費用」，「收二百元，幫到什麼？幫不到什麼，根本連杯水車薪都不是，是口水車薪來的！」，透露會就預算案投反對票。

民建聯：理解修訂2元優惠惟影響偏遠居民　工聯會促巴士公司設分段收費

至於政府修訂兩元乘車優惠，民建聯對政府方案節省開支表示理解，惟偏遠居民出入會受影響，認為公共交通工具商應承擔一定社會責任，如設置下車拍卡機，按乘客乘搭的路程作補貼，並為偏遠地區居民提供更多優惠。工聯會則冀望計劃的改動「到此為止」，亦提出巴士公司應設分段收費，確保資源運用得宜。

狄志遠說，堅決反對政府對長者乘車優惠作出的「雙重收緊」，批評改動將大幅增加長者的交通開支負擔，更影響部分需要經常外出的長者，促請政府重新考慮，維持現有的2元優惠。

另外，新民黨立法會議員何敬康表示，支持政府研究籃球博彩，認為有助打擊非法賭博，長遠為政府增加豐厚收入。但他強調，政府與馬會須加強宣傳不應沉迷賭博，馬會增加收入後也要肩負更大社會責任，投入更多資金在慈善活動及社區建設。

相關字詞﹕編輯推介 財政預算案2025 新民黨 民建聯 工聯會 狄志遠 何君堯

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