明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

財政預算案2025｜10億元成立香港人工智能研發院料26/27年度起營運　推動研發包括AI標準制定 (16:07)

政府今（26日）公布新一份《財政預算案》，繼續投資創科，包括預留37億元用於加快完成河套香港園區第一期的基建及公用設施、以10億元成立香港人工智能研發院，以及預留1億元今年內將推出「製造及生產線『升』級支援先導計劃」等。人工智能研發院會由數字辦制訂成立安排和具體目標，以助促進人工智能（AI）上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景。

消息人士解釋，AI發展對「從國策層面而言」是重要範疇，冀成立領頭機構推動研發，包括AI標準制定、推動商界未必有興趣的研究等，會參考政府現有5大研發機構營運，具體由數字辦研究落實，目標2026/27年度起營運，撥款用於首5年營運開支。

至於「製造及生產線『升』級支援先導計劃」，政府會向每家在港營運生產線的企業提供最高25萬元配對資助，政府與企業的資金投入比例為1比2，料可惠及400間企業。政府消息人士表示，與其他現行新型工業化相關的資助計劃相比，今次提出計劃的資助對象屬較小規模生產，例如是藥油、啤酒等，善用科技例如加入智能插件（Smart Patch）提升生產效能，料升級每條生產線所需成本約50至100萬元。

消息人士解釋，除了支持一些「石破天驚」的高增值生產，亦冀「大小通吃」，同時支持中小型生產，助帶動製造業在GDP佔比逐步提升，以達到《香港創新科技發展藍圖》在2027年增至佔比1.5%，以至2032年佔比5%目標。

至於河套香港園區第一期的基建及公用設施，消息人士指，資金將用於興建第一期範圍內的主體及內部道路、水電鋪設工程等。政府早前已提到，園區第一期第一批次工程的其中3幢大樓在今年內啟用，消息人士指，現時園區公司正與約20至30間公司洽商進駐安排。政府亦正挑選第一期合適土塊，在今年內徵求「私人發展計劃」，消息人士表示，第一期仍有約10公頃用地待發展，仍在構思具體會撥出多少土地，與私人市場合作。

另外，預算案亦提到，科技園公司正與生命健康科技界探討市場對「生產質量管理規範（GMP）製造設施的需求，以及可行的發展和營運模式，助業界在港進行新藥或創新醫療科技的臨牀試驗。

GMP是指藥品製造業的品質保證系統。政府消息人士解釋，以藥物研發為例，現時香港缺乏設施，小規模生產新研發藥物，因此一些研究團隊要在外地例如新加坡，尋求設施安排生產，用於臨床測試。消息人士指，目前仍屬初步探討階段，政府冀了解市場需要，如落實可考慮在現有創新園內改建大樓建立設施，作為小批生產藥物之用，促進藥物中試研發。

相關字詞﹕編輯推介 財政預算案2025

上 / 下一篇新聞