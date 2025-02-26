財政預算案2025｜10億元成立香港人工智能研發院料26/27年度起營運　推動研發包括AI標準制定 (16:07)

消息人士解釋，AI發展對「從國策層面而言」是重要範疇，冀成立領頭機構推動研發，包括AI標準制定、推動商界未必有興趣的研究等，會參考政府現有5大研發機構營運，具體由數字辦研究落實，目標2026/27年度起營運，撥款用於首5年營運開支。

至於「製造及生產線『升』級支援先導計劃」，政府會向每家在港營運生產線的企業提供最高25萬元配對資助，政府與企業的資金投入比例為1比2，料可惠及400間企業。政府消息人士表示，與其他現行新型工業化相關的資助計劃相比，今次提出計劃的資助對象屬較小規模生產，例如是藥油、啤酒等，善用科技例如加入智能插件（Smart Patch）提升生產效能，料升級每條生產線所需成本約50至100萬元。

消息人士解釋，除了支持一些「石破天驚」的高增值生產，亦冀「大小通吃」，同時支持中小型生產，助帶動製造業在GDP佔比逐步提升，以達到《香港創新科技發展藍圖》在2027年增至佔比1.5%，以至2032年佔比5%目標。

至於河套香港園區第一期的基建及公用設施，消息人士指，資金將用於興建第一期範圍內的主體及內部道路、水電鋪設工程等。政府早前已提到，園區第一期第一批次工程的其中3幢大樓在今年內啟用，消息人士指，現時園區公司正與約20至30間公司洽商進駐安排。政府亦正挑選第一期合適土塊，在今年內徵求「私人發展計劃」，消息人士表示，第一期仍有約10公頃用地待發展，仍在構思具體會撥出多少土地，與私人市場合作。

另外，預算案亦提到，科技園公司正與生命健康科技界探討市場對「生產質量管理規範（GMP）製造設施的需求，以及可行的發展和營運模式，助業界在港進行新藥或創新醫療科技的臨牀試驗。

GMP是指藥品製造業的品質保證系統。政府消息人士解釋，以藥物研發為例，現時香港缺乏設施，小規模生產新研發藥物，因此一些研究團隊要在外地例如新加坡，尋求設施安排生產，用於臨床測試。消息人士指，目前仍屬初步探討階段，政府冀了解市場需要，如落實可考慮在現有創新園內改建大樓建立設施，作為小批生產藥物之用，促進藥物中試研發。