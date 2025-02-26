女子涉三度用假鈔被捕　涉用非洲舊紙幣加印「港幣伍佰圓」字眼 (16:03)

警方早前接報，指有女子懷疑於油麻地及尖沙咀的店舖使用面值500元的假鈔。警方經調查，鎖定一名39歲姓翁本地女子，她報稱無業，疑涉及2月23日兩宗「行使偽鈔」案。警方昨日（25日）將涉案女子拘捕，調查後發現該名被捕女子涉及今年1月21日另一宗行使偽鈔案。她總共涉及3項行使偽鈔罪，目前被扣查，預計稍後會被正式落案起訴，案件明日（27日）於九龍城裁判法院提堂。

警方初步調查所得，三案的犯案手法如出一轍，都是用500港幣大額偽鈔，到商店購買低價商品，從而騙取商品及金錢找贖。案中涉及的3張偽鈔，其中兩張以真鈔作藍本，另一張是來自非洲國家的舊鈔票，上面印有「港幣伍佰圓」的字眼。據了解，被捕女子今次主要在超市使用假鈔，暫時未有證據顯示案件涉及集團式經營，兩張以真鈔作藍本的僞鈔表面沒有凹凸感。

警方呼籲商戶收錢時要仔細檢查鈔票的防偽特徵。警方又提醒市民，製造、保管、控制或行使偽鈔屬嚴重刑事罪行，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，一經定罪最高可被監禁14年。市民如果收到偽鈔，應立即交給警方或銀行處理，切勿試圖再次使用。