黎智英案︳黎稱不關注英文版《蘋果》刊登文章　不會評論文章檢查標題 (15:16)

控方續就《蘋果》文章盤問黎智英。據控方資料，2021年2月25日，《蘋果》刊登〈陰乾中共?摸一摸拜登對華政策的脈搏(之一)〉一文，當中引述拜登指，美國對華戰略是與中國長期競爭，計劃是孤立中共，形成軍事和高科技優勢，以長期圍堵陰乾中共國力。

在控方盤問下，黎智英否認其想法與文章內容一致。之後控方再指，上文呼籲制裁及敵對行動；黎聞言後反問「哪裡有制裁？它只是分析政策，如果這也算是（呼籲）制裁和敵對行動，就算（文章）是關於Hello Kitty，你也可以問同樣問題」。

同年4月3日，作者Joseph Long在英文版《蘋果》撰文指，「自由世界須共同努力遏制中國日益增強的獨斷」，並形容中國「可能從根本威脅我們的價值觀和生活方式」。控方指出，黎亦曾在個人訪談節目表示，若無法改變中國，就會被中國改變，質疑黎跟作者持相同觀點；黎同意自己持類近觀點，但不等同他同意作者想法。

控方向黎智英指出案情期間，法官李運騰和杜麗冰皆關注控方立場，其中杜官詢問，控方是否覺得，涉案共謀者毋須閱讀每篇英文版《蘋果》文章，但他們同意在該媒體發布具「某些訊息」的文章。控方同意杜官的觀點，稱各文章皆為促進涉案協議的「外顯行為」。

另一方面，庭上提及，2020年12月，黎智英還押期間，時任《蘋果》社長張劍虹曾探望他。黎供稱當時有著張繼續營運《蘋果》，但不要跟從往常的編採方針營運，又稱張為人小心，知道要有所改變。翌年2月，張再偕另一名女員工探訪黎，黎稱張無在該探訪提出任何問題。