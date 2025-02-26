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財政預算案2025︳預算案重點一覽 (14:07)

財政司長陳茂波今（26日）發表最新一份《財政預算案》，提出「強化版」財政整合計劃，目標至2027至2028年度，累計削減政府經常開支7%。

新一份財政預算案預期，計及發行1300億元政府債券及償還221億元到期款項後，2024至2025年度綜合赤字為872億元。財政儲備在今年3月31日預計為6473億元。【詳細報道】 

陳茂波提出要嚴控開支，來年所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪【詳細報道】；公務員編制在2026至27年度、2027至28年度每年分別減2%，未來3年給予資助大學的撥款亦會削減。【詳細報道】

另外，政府亦會增加部分政府收費，包括增加飛機乘客離境稅至每位乘客200元。【詳細報道】政府亦會大力推動創科【詳細報道】，並推動北部都會區發展。【詳細報道】

新一份《財政預算案》續推盛事經濟，來年亦會向旅發局撥款12.35億元，落實「無處不旅遊」的理念及《香港旅遊業發展藍圖2.0》。【詳細報道】

本年度續推出派糖措施，包括寬減住宅、非住宅差餉，惟力度較上年度減少。【詳細報道】；長者院舍照顧服務券及長者社區照顧服務券則會各增1000張。【詳細報道】

至於備受矚目的2元乘車優惠計劃，將改為車費10元以上兩折，以每月240程為上限；公共交通費補貼計劃亦會作調整。【詳細報道】

相關字詞﹕編輯推介 陳茂波 財政預算案2025

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