保華兩間公司被分判商入稟追逾955萬　涉23項工程 (14:08)

原告為萬基建築有限公司，原告分開兩案入稟，分別控告保華建築工程有限公司及保華建築營造有限公司。根據首案入稟狀，原告指它為保華建築營造的分判商，承造共6項工程，當中3項已竣工，另外3項涉及位於洪水橋的專用安置屋邨第二期項目，當中負責的圍板搭建及火災後工程仍在施工。儘管部分工程已竣工及獲得保華建築營造的滿意，但被拖欠逾374萬元。去年12月31日，原告向保華建築營造發出律師信及要求支付欠款，但對方沒有回覆，遂入稟追討374萬元及利息。

次案入稟狀則針對保華建築工程，原告指為保華建築工程承造共17項工程，當中3項未完工，其餘已竣工。儘管部分工程已竣工及獲得保華建築工程的滿意，但被拖欠逾580萬元。原告去年向保華建築工程發律師信追討但不果，遂入稟追討580萬元及利息。

另外，保華建築工程的清盤聆訊今（26日）於高院開庭。聆案官應雙方要求，將呈請押後至4月23日。