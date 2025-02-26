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陳國基讚新財政預算案「全面、穩健及務實」　葉劉淑儀：行會立會凍薪是最好選擇 (14:06)

財政司長陳茂波今日（26日）發布2025《財政預算案》。政務司長陳國基表示，新《財政預算案》「全面、穩健及務實」，著力管控公共開支、適度開源，展現政府善用公共資源推動經濟可持續發展決心。

陳國基總結《財政預算案》有三大重點。首先是回應國家需要，發展新質生產力，有策略地投放資源到人工智能等領域，冀透過科技賦能經濟，致力將本港建設為國際創新科技中心，推動經濟結構多元化。

陳國基續指，該文件旨在鞏固已有優勢並提速發展，透過多項措施把握「三中心、一高地」戰略定位，鞏固提升優勢產業，加強與灣區城市聯動，積極拓寬中東、東盟等新市場，匯聚全球企業、資金等，為本港注入經濟新動力。

陳國基另表示，新《財政預算案》亦強化財政整合計劃，嚴控開支的同時維持高水平公共服務，開源措施則體現「用者自付、能者多付」原則，秉承維持公共財政穩定，形容在顧及財政狀況同時適度支援市民、企業，舉例包括提出寬減利得稅、薪俸稅等政策。

新民黨主席、行政會議召集人葉劉淑儀表示，全體行會非官守議員支持政府落實該份預算案，形容該份預算案「務實亦有改革求變」，認為有以節流善用政府資源為重點，反映財政司有決心令香港公共財政恢復平衡。對於行會立法會凍薪，葉劉淑儀表示，行會、立會人數較少，相信凍薪不成問題，亦是一個最好選擇。

葉劉續指，政府維持利得稅、入息稅仍有優惠，強調對中產最重要的仍是經濟蓬勃發展，喜見政府有在旅遊、會展、運輸及教育等多方面產業推動高質量發展。

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