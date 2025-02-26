警破偷車賊以電子儀器撻車　拘一對情侶起回5輛失車 (13:40)

新界北總區重案組總督察歐陽德表示，過去一年區內部分嚴重案件涉及失車，主要是私家車，包括掛假牌作為毒品快餐車或與三合會罪案有關的行動車輛。而過去3個月區內偷車有上升趨勢。警方為遏止與偷車案及從源頭打擊利用失車犯案。

新界北總區刑事部本月展開行動，透過分析相關偷車案件及犯案手法，鎖定一名目標男子與及收藏失車的地點。重案組探員於前日（24日）發現目標男子正駕駛一輛掛假牌白色私家車，車輛疑為失車，遂展開拘捕行動，於同日下午約2時，當目標男子與女友在八鄉錦田準備登上該私家車時，埋伏探員立即將兩人截停，經調查證實私家車已於周日（23日）在牛頭角報失，隨即以偷車及行使虛假文書拘捕兩人，並於車上檢獲一批懷疑偷車工具，包括槌仔、螺絲批及在司機位發現一部電子儀器。相信利用硬物擊破車窗，開門進入車廂後，利用該部儀器接駁車輛的行車電腦，不需要撬毀匙膽成功啟動車輛駕走。歐陽德指，首次發現賊人不需爆開匙膽，利用電子儀器連接車輛電腦偷車，相信賊人主要針對免匙啟動的車輛。

警方其後在八鄉及牛頭角再起回4部失車，經調查共涉及去年8月至今年2月15宗分別發生於元朗、天水圍、八鄉、屯門、上水、落馬洲及牛頭角的偷車案件。涉及15架的失車，總值約90萬元，當中已起獲5輛價值較高，包括一輛電單車及4輛架私家車，總值約40萬元。

被捕兩人為情侶關係，其中37歲姓李男子報稱無業，懷疑有三合會背景；女子30歲報稱侍應，兩人正被扣查，被捕男子將被暫控偷車、行使虛假文書及其他交通相關罪行，明日（27日）在粉嶺裁判法院提堂。