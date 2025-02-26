財政預算案2025｜八大須「回水」40億元　中小學幼稚園生2500元津貼取消 (13:17)

8間資助大學史無前例因盈餘充足須「回水」予政府。消息人士亦稱，今次屬首次及單一次的安排，教資會已向八大校長會溝通，指院校需共渡時艱，並引述各校的反應是「表示理解」。該人士解釋，8大儲備合共達1393億元，其中111億元屬一般及發展基金，過往用作讓大學有現金流應付開支所需，有見八大盈餘充足，政府要求各校於基金結餘中，一次過退還合共40億元予政府。

此外，8間資助大學下個三年期（2025至2028年）獲撥款總額達681億元，較上個三年期的632.113億元高。但消息人士透露，政府原本按既定機制，應向8大撥款709億元，因配合政府削資目標，每年減2%，因此即將批出的撥款已減少28億元。

中小學和幼稚園生在財赤下亦受重大影響。《預算案》提出2025/26學年起取消為中小學和幼稚園學生提供2500元學生津貼。該津貼過往幾乎「人人可得」，不設審查，消息人士預料取消津貼，可助政府每年省20億元。該人士又指，政府繼續透過各類入息或審查的資助計劃，讓有經濟需要的學生獲得適切協助。

為配合政府滅赤，教育局成立專責小組檢視現時各項津貼及資源，並將改革和整合。其中一項已敲定的整合資源措施是2025/26學年，公營中小學的全方位學習及姊妹學校津貼將「整合及提高靈活性和使用效用」。