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財政預算案2025｜兩元搭車改為車費10元以上兩折料不遲於明年9月實施　每月限240程需較長時間處理 (15:24)

新一份財政預算案提出修訂兩元搭車計劃，改為車費10元以上兩折，以每月240程為上限。公共交通費補貼計劃的交通費補貼領取門檻增至500元。消息人士指，調整會分兩部分實施，當局相信「兩元兩折」部分相對簡單，以一般系統調整需時18個月估算，相關部分將不遲於明年9月實施；至於限乘240程的部分較複雜，料需較長時間。消息人士指，在方案公布前未能與八達通公司商討，當局將就方案所需的系統調整與八達通公司討論，會爭取盡快推行方案。

政府消息人士形容今次調整屬「溫和微調」，並指社會過往就計劃有很多討論，當局留意到兩大共識，其一是計劃不應不設限，其二是確有少部份人會「長車短搭」，故今次調整下，每月將限乘240程，並以10元車資劃線，10元以下車資續收2元、10元以上車資則兩折收費。

消息人士表明，「長車短搭」並非濫用，屬制度下容許的行為，又舉例指長者可乘坐不同巴士路線到金鐘，或有些長者某些日子趕時間，所以選擇「豪畀佢」坐全程車資較貴的路線。他續以來往元朗及銅鑼灣的九巴968號線為例，成人票價為27元，以兩折計算，受惠者須付5.4元，比起原先的2元，相信3元之差已提供足夠誘因去改變「長車短搭」的行為，「想長者諗一諗，畀返長者自己決定。」

他也補充，現時估算2027/28年度可節省6.8億元開支，並未計及「長車短搭」行為改變後可節省的開支。他說，政府就計劃調整會作宣傳，也鼓勵市民為家中長者「整咭仔」羅列他們乘坐不同路線的實付車資，幫助他們了解。

消息人士續解釋，以10元車資劃線主要是考慮到10元或以下的路線佔整體公共交通路線接近六成，10元以上車資兩折收費則能為受惠者提供誘因改變出行習慣減少「長車短搭」。據當局以2024年第四季的樂悠卡出行數據作估算，在實施方案後，首個完整財政年度、即2027/28年度，全年可節省6.8億元開支。

至於交津門檻調整，消息人士指， 主要是因考慮到政府財政、通漲等因素，又指津貼門檻除了新冠疫情期間曾調整外，推行至今已有逾6年未調整。消息人士稱，調整津貼門檻後，預計2025/26年度每月受惠人數會由去年200萬人，稍減10萬人至190萬人；計劃去年開支為25億元，預計調整門檻後，於2025/26年度可節省5.4億元開支，在未來5年累計可節省35.6億元。消息人士稱，政策當初目標是為交通費高的市民減輕負擔，由於是次改動後受惠人數影響少，認為調整門檻後政策仍符合目標。

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