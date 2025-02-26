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財政預算案2025｜2024至2025年度綜合赤字為872億元　財政儲備6473億元 (12:36)

新一份財政預算案預期，計及發行1300億元政府債券及償還221億元到期款項後，2024至2025年度綜合赤字為872億元。財政儲備在今年3月31日預計為6473億元。

財政司長陳茂波公布，政府2024/25年度的整體收入修訂預算約為5596億元，較原來預算低11.6%，開支則與預算相若，為7548億；計及發行的政府債券及償還221億元到期款項後，預計24/25年度綜合赤字為872億元，財政儲備在今年3月31日預計為6473億元。

陳茂波指出，24/25年度的利得稅與薪俸稅收入保持平穩，分別為1777億元和880億元，與原來預算相若；惟資產市場受壓，地價收入為135億元，較原來預算大幅減少約195億元，印花稅收入則為580億元，較原來預算低130億元。

陳預測，政府經營帳目在2025/26年度大致達致平衡，並從26/27年度恢復盈餘；非經營帳目因提速推展北部都會區及其他與經濟民生相關的工務工程，預計在中期預測期內均會出現赤字，但赤字水平由26/27年度開始逐年下降。

他預計，2025/26年度的總收入預計為6594億元，其中地價收入預算為210億元，印花稅收入預算約為676億元；計及25/26年度政府債券發行額約1500億元及償還約541億元款項後，年度赤字預計為670億元，財政儲備將下降至5903億元。

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