財政預算案2025丨撥款逾12億予旅發局推動旅遊　中環、灣仔、北角及尖沙咀海濱加輕食攤檔 (12:08)

早前政府邀請港鐵公司研究將紅磡站南面的臨海及前碼頭用地打造成海濱新地標，當中包括興建具特色的商業及住宅項目，提供零售、餐飲、娛樂等設施，並設立遊艇會以帶動遊艇旅遊，政府會在年中就土地用途提出建議。

新一份《財政預算案》續推盛事經濟，陳茂波提及，會繼續在世界各地宣傳和推廣香港作為盛事之都。就「M」品牌計劃，當局指會更策略性地吸引為香港帶來顯著經濟效益的體育活動持續落戶香港，舉例正與已連續兩年在香港舉辦的LIV Golf探討長遠合作，將盡快公布結果。

文創產業方面，政府明年會舉辦第二屆「香港演藝博覽」，希望將該活動打造成香港的文化藝術產業旗艦。此外，當局會更新「文化藝術盛事基金」審批準則，加入活動須帶動旅遊及經濟的要求。政府另將於未來五年，支持文化知識產權創造者和生產者推進逾30個文化知識產權項目，希望增加文化知識產權產品的傳播力和商業價值。

陳茂波續指，將透過措施吸引遊客來港，指將抓住「一簽多行」機遇，指政策實施後已有超過70萬名旅客訪港。 另外，政府會聯同旅發局，加大力度開拓中東和東盟市場，正推動社會各界提升旅遊配套，如在酒店內提供禮拜設施，並加強人員培訓，加深業界對不同文化背景旅客的認識。旅發局亦會優化Discover Hong Kong旅遊資訊平台，提供「實時旅遊地圖」及「人工智能行程規劃」，冀讓旅客獲得更全面及個人化的行程建議、旅遊資訊和優惠。