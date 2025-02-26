財政預算案2025｜河套香港園區年內開始營運　預留37億加快第一期基建及公用設施 (11:48)

陳茂波續指，新田科技城是推動創科的重要項目，當中20公頃用地將於2026／27年起陸續交由科技園公司發展和營運。科技園公司正進行總體規劃研究，預計在本年第三季完成。

區內鐵路年內亦將有發展。陳茂波表示，北環線第一期的古洞站項目經已動工，目標在2027年竣工。第二期的前期工程亦已展開，配合於2034年完成北環線主線的目標。當局亦與深圳有關部門正推展2個跨境鐵路項目，預計於年內展開港深西部鐵路（洪水橋至前海）項目的勘查、設計研究，以及北環線支線的詳細規劃及設計。

至於北都「片區開發」方面，陳茂波重申，正就三個「片區開發」試點邀請市場提交意向書，目標是由今年下半年起陸續為試點招標。