食環外判工涉自貼街招清理被炒　多個工會聯署要求撤回解僱決定 (23:37)

清潔服務業職工會、清潔工人職工會、香港婦女勞工協會、推廣員及零散工工會等多個團體發起聯署，引述涉事清潔工解釋，事發時只是清理街招後忘記拍照，因此回到特定地點「補拍」；工會指清理街招時會拍照紀錄，如有需要會交食環署，證明清潔工已在特定時間及地點完成工作。聯署團體認為，補回工作紀錄份屬平常，或可形容為工作程序的瑕疵，但與「造假」有天淵之別。

聯署提到，對涉事工人今早（25日）已正式被碧瑤解僱感遺憾，認為碧瑤同意清潔工無刻意造假的動機及意圖，卻在事發翌日解僱工人，質疑倉促的決定是在巨大壓力下希望盡快息事寧人，但未有充分考慮工人權益和感受；又批評食環署尚未了解清楚事情真相，即日將事件轉介警方令人嘩然。

食環署日前回覆查詢稱十分關注事件，已立即要求承辦商提交報告，如事件屬實，必定根據合約嚴肅追究，強調署方無就承辦商人員移除街招和海報數量設最低指標。碧瑤清潔服務有限公司同日表示，暫無發現員工刻意造假的動機及意圖，已暫停涉事員工職務並正展開內部調查，在未有正式獨立調查報告結果前不評論。