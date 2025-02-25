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Emily Online ｜ 陳美寶去機場櫻花園打卡 自認愛花之人 (22:43)

日本當地櫻花季預計下月開始，唔少香港人以往都會專程到當地影相打卡，身為高官日里萬機，未必有時間去旅行，運輸及物流局長陳美寶今日（25日）就到上禮拜開放嘅機場櫻花園打卡，事後局方喺facebook專頁分享局長美照，其中一張陳美寶喺櫻花樹下抬頭甜笑，又伸手輕輕摸摸櫻花，另一張就見到局長喺海濱漫步賞櫻，少女心爆棚。

運物局喺facebook話，機場櫻花園每年都吸引唔少市民專程到訪，Mable局長作為愛花之人，今年鼓勵機管局將櫻花擴展，於是機管局今年將園區升級成為「櫻花海岸」，花海擴建至赤鱲角南路海濱一帶。運物局提醒，市民可把握下月底前機會，去機場附近欣賞限定風景。

陳美寶今日除咗打卡，亦有到機場附近一帶出席本港機場發展100周年活動，機管局今日舉辦「香港國際機場同業單車及跑步比賽 2025」，安排超過1000位來自機管局、運輸及物流局、航空公司、機場業務夥伴等代表組成24個隊伍、參加電競單車及跑步比賽。陳美寶無落場參賽，但就喺同事隔離打氣，表情好肉緊，不過Emily聽聞，運物局最後喺小組賽包尾。

陳美寶話，今日呢個比賽反映咗香港機場呢個金漆招牌，全賴一代又一代的航空業同仁嘅汗水，令香港成為享譽國際的航空樞紐。

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