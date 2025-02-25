運輸工涉虐殺幼女　女友斥被告不停傷害女兒惟「狠唔下心丟低呢個男人」 (19:24)

被告劉佳坪被控於2020年7月29日謀殺女兒梁雅思。被告同居女友、雅思生母梁小欣今第六天作供，在辯方盤問下講述2018年至2020年的事。就雅思2018年居於寄養家庭，梁小欣稱一般會約被告接女兒外出，被告不時因打遊戲機遲到數小時，錯過巴士班次，反映被告欠缺責任心。

辯方關注，梁小欣2018年8月驗出體內含有冰毒。梁庭上解釋，她陪被告流連遊戲機中心時「中流彈」，即有人吸食冰毒，她便吸入二手煙霧。她將事件告知社工後，社工無限制她與雅思交往。至2019年2月，被告因向梁淋潑通渠水判囚。梁稱被告入獄前牽掛女兒，「依一段時間佢好錫個女」。

被告2020年4月刑滿出獄後，與梁小欣和雅思居於深水埗單位，其後搬到男家親戚的沙田寓所，輾轉來回數次。梁稱被告出獄後管教方法嚴厲，常叫女兒罰站和罰跪。梁形容女兒本性乖巧懂事，惟被告一見女兒哭鬧就施加懲罰，「小朋友喊下好正常，係天性，邊有得控制？」

辯方盤問稱，梁曾向被告發WhatsApp信息，表示已經打罵女兒，變相鼓勵被告管教女兒。梁表示，被告曾言「你唔打佢，洗唔洗我返嚟打鑊勁？」，她只是假裝配合和順從被告，讓被告有下台階，以免再出手施暴。梁強調自己都是受害者，曾遭被告淋腐蝕性液體，自己都有生命危險。

事發前數月晚上，梁帶女兒離開沙田寓所，搬回深水埗單位。辯方指沙田寓所的面積寬敞，加上男家親戚疼愛雅思，梁不應帶女兒離家出走。梁反駁「有一個爸爸不停傷害佢（女兒），佢都無咗生命，幾多人錫佢都無用啦」。梁斥被告對女兒傷害性甚大，「係我唔想頭家散……係我狠唔下心丟低呢個男人」。聆訊明續。