黎智英案｜黎稱不知專欄作者想法　官斥黎勿「自作聰明」否則「明年仍會在這裏」 (19:25)

本案昨午提早休庭，讓黎智英在庭內閱讀133篇非出自他手筆的《蘋果》涉案文章，然後判斷案發時有否讀過。黎確認，他曾在資深傳媒人區家麟的文章〈「煽動」作為一種法律武器〉，以及作家顏純鈎撰寫的〈有黨性冇人性：香港淪落由此開始〉和〈拜登政府的外交難題〉打剔；惟該些文章刊出時，他已還押懲教看管，因此無法肯定當時有否閱讀，他之所在在文章打剔，是因為自己會閱讀所有區家麟和顏純鈎的文章。

之後控方就多篇《港區國安法》實施後刊登的涉案《蘋果》文章盤問，包括2020年7月4日刊出、由「一劍飄塵」撰寫的〈槍桿下何來安居樂業？〉。據控方資料，「一劍飄塵」在文中寫道：「國安法的操作方式完全違背了一國兩制......美國肯定會報復直至取消香港自治待遇......香港還能保留國際金融中心地位嗎？失去這個地位，香港連深圳都不如......」

控方關注，黎是否同意上述內容？黎稱不完全同意，自言「沒有足夠知識」判斷香港會否變得比深圳更差。控方追問，黎智英是否同意美國會作出報復？黎稱「不覺得美國會報復」，因為當時美國沒有「受傷」，但認同美國會因應《國安法》改變對港政策。

此外，控方指出，黎智英知悉作者「一劍飄塵」透過上述文章引起他人對香港和中央政府的憎恨；黎否認稱，文章非出自他手筆，「我怎會知道他（『一劍飄塵』）的想法？」若他知道對方內心所想，那會令人驚詫。審訊今續。