24本地科企下周參加世界移動通訊大會　主題涵蓋AI與數位化轉型 (18:07)

被問到會否憂慮歐洲國家對香港或中國的技術有安全疑慮，粘清澤說參考年初到美國出席消費電子展（CES）的經驗，認為只要本港要確保我們科學園，或香港初創公司，專注在研發令產品有價值，「我覺得這個不會有太大的concern」。

MWC下周一至四在西班牙舉辦，展會均有來自世界各地的科技公司、創新企業、行業專家和專業觀眾，探討移動通信領域的最新趨勢和技術，今年吸引約2700名展覽商參加，以及超過10.1萬名業內人士參觀。

本港的參展攤位涵蓋人工智能與數據、數位化轉型的主題，科技園今日舉辦傳媒簡報會介紹5間參展公司。

參展商之一的Go GoChart Technology，介紹人工智能驅動的營銷策劃管理平台AppAura，創辦人及行政總裁魯曉聚表示，平台使用人工智能協助營銷公司下廣告，免卻以往聘請人手下廣告的成本，舉例與Yahoo合作後，有60.7%的轉化率提升，意味更多人變成活躍使用者，冀吸引當地的營銷、投資公司等客戶。

另一參展商雲合科技有限公司，則展出將AR實境結合醫療診治的技術，其產品可用作多方遠程協作及遊戲化醫療培訓等。

行政總裁施君易指，系統可根據病人的CTMI掃描等數據，以人工智能轉化為全像投影圖，舉例以往醫生將病人手術部位以3D印刷後實體練習，現可透過AR眼鏡模擬。