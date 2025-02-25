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三人涉炒賣啟德體育園開幕禮門票被捕　其中兩人根本未持換票券 (16:52)

警方昨（24日）晚拘捕兩女一男，懷疑網上炒賣啟德體育園開幕禮門票或賣假門票，涉嫌企圖詐騙，其中兩人連換票劵也未持有，另一人是否持有假門票則有待調查。被捕者介乎16至33歲，報稱為學生及化妝師，未有跡象屬有組織犯案。3人已獲准保釋候查，3月下旬向警方報到。

東九龍總區刑事部警司黃奕隆表示，警方上周五（21日）接報有人在網上以高於原價出售開幕禮門票，每張標價100至2000元。案件轉交東九龍總區科技及財富罪案組調查，拘捕疑犯後，在他們手機發現轉售門票平台的資料。黃表示，被捕者均未達成任何交易，亦不便透露涉事轉售平台；警方將繼續調査，不排除更多執法行動。

體育專員蔡健斌表示，已售出的電子換領券採用實名制，持券者可在本周四、五（27至28日）換領實體門票，屆時會核對身分。問及如何防止有人領票後轉售，蔡健斌稱，容許市民取票後轉贈家人，入場時不會「對名」。

黃奕隆提醒，切勿輕視買賣黃牛帶來的法律風險，曾有市民付款後門票並無到手。署理總督察劉啟彥提醒，若觸犯「未獲授權而售賣門票」，可罰款2000元；假扮賣家出售假門票，可觸犯「以欺騙手段取得財產」罪，最高可判囚10年。他提醒市民，購買黃牛票涉及風險，切勿助長門票炒賣。

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