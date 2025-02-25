三人涉炒賣啟德體育園開幕禮門票被捕　其中兩人根本未持換票券 (16:52)

東九龍總區刑事部警司黃奕隆表示，警方上周五（21日）接報有人在網上以高於原價出售開幕禮門票，每張標價100至2000元。案件轉交東九龍總區科技及財富罪案組調查，拘捕疑犯後，在他們手機發現轉售門票平台的資料。黃表示，被捕者均未達成任何交易，亦不便透露涉事轉售平台；警方將繼續調査，不排除更多執法行動。

體育專員蔡健斌表示，已售出的電子換領券採用實名制，持券者可在本周四、五（27至28日）換領實體門票，屆時會核對身分。問及如何防止有人領票後轉售，蔡健斌稱，容許市民取票後轉贈家人，入場時不會「對名」。

黃奕隆提醒，切勿輕視買賣黃牛帶來的法律風險，曾有市民付款後門票並無到手。署理總督察劉啟彥提醒，若觸犯「未獲授權而售賣門票」，可罰款2000元；假扮賣家出售假門票，可觸犯「以欺騙手段取得財產」罪，最高可判囚10年。他提醒市民，購買黃牛票涉及風險，切勿助長門票炒賣。