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本港首個AI大語言模型發布　目標年內開放予公眾使用 (16:50)

由政府資助「InnoHK創新香港研發平台」旗下的香港生成式人工智能研發中心（HKGAI），在基於大型語言模型DeepSeek作參數微調，並持續訓練後，今日（25日）正式公布研發出「HKGAI V1 大模型」。系統支持兩文三語並基於本地知識庫訓練，並可衍生聊天機械人、文章撰寫、錄音轉換文字、法律文書撰寫、作曲、影片生成等多個功能，現已於70多個政府部門應用。科大首席副校長、HKGAI主任郭毅可表示，首要是做到在政府內部廣泛且穩定應用，在有足夠承載力前題下，目標今年內可開放予公眾使用。

創新科技及工業局長孫東出席發布會致辭就指，在前年年初ChatGPT公布引起全球關注，卻不對香港開放，政府因此組織本地專家教授、科研團隊召多次座談會，探討在香港開闢生成式人工智能發展後，決定在InnoHK旗下成立HKGAI，由科大領軍聯同另外4所本地大學參與，並在香港布局算力設施。

孫東表示，研發中心在短短不到一年時間，先於去年上半年開發出第一個生成式人工智能文書輔助應用程式「港文通」，去年中起率先在政府部門開始試用及訓練；其後今年年初DeepSeek推出後，研發團隊迅速將DeepSeek的底座模型架構與HKGAI模型的數據處理功能結合推出「HKGAI V1」。孫東形容，中心歷時一年半，「從無到有，書寫了獅子山下一個美好的創科傳奇」。

生成式人工智能模型會運用大量開放資料、數據，要確保資訊準確屬挑戰。郭毅可回應指，模型建基於統計學，一定會有錯誤出現，為了確保有高的準確率，他們的系統除了基於知識庫及擷取外來網頁資訊，加入了交叉驗證（cross validation）校對環節，加強模式推理能力，例如是在參考首兩個網頁後，再以第三個網頁的資訊作比對。

人工智能發展衍生版權問題，政府亦正擬修訂《版權條例》配合發展。郭毅可表示，各國就人工智能的版權問題有不同處理方向，他認為重要前提是保障數據資料使用合法，而現在HKGAI使用的數據，大量都屬於授權應用。他指，中心非常注意在任何情况下保護知識產權，舉例由人工智能生成的唱歌影片，不會採用任何人的頭像，而是由AI合成產生。關於用於訓練模型時使用數據，郭表示屬「非常有爭議的問題」，相信香港的法律專家們也在不斷探討，他期望達到「既保障不侵權，又保證不妨礙機器學習」的規管框架。

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