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反恐條例第二案料6月完成審訊　被告張琸淇稱成員計劃於將軍澳放「墓碑型炸彈」 (16:43)

《反恐條例》第二案8人涉2020年初策劃3次爆炸，今（25日）在高院第58天審訊。時任入境處合約登記主任張琸淇被捕後錄口供，指涉案各人曾商討分工，計劃在將軍澳尚德停車場擺放「墓碑型」炸彈，分別負責把風、運送及放置炸彈。控方原本預料審期100日，今指考慮審訊進度和控辯雙方案情等，預計6月初完成審訊。

控方指涉案7人擬在2020年3月8日晚上悼念周梓樂時設壇立碑並引爆炸彈，各人在行動前一日被捕。第六被告張琸淇被捕後作錄影會面，承認近一星期前和男友、第三被告吳子樂前往西環碼頭，與Telegram群組「烘焙同好會0.3」成員見面商討炸彈計劃。張表示，「五飛」（疑為首被告何卓為）以釣魚為名義，掩飾聚會的真正目的。

張琸淇在會面表示，各人曾討論如何在將軍澳尚德停車場擺放炸彈，「西瓜」（疑為第四被告張家俊）負責設計電路板和安排車輛運送，「五飛」負責擺炸彈，「叉雞飯」（疑為第五被告楊怡斯）在現場把風等。張提及，各人數日後再在深水埗美荷樓商討行動，例如「叉雞飯」會買假髮變裝、「西瓜」使用3D打印機製作部件。

張琸淇在女警梁恩慈、警署警長郭君鵬陪同下錄口供。在辯方盤問下，梁和郭否認曾游說張琸淇與警方合作。辯方提出，郭曾向張表示「只要你肯講，我向上頭申請，同你撤銷刑責」、「依家個個爭住認，認咗之後可以減刑，你自己諗啦」，郭一概否認。

本案去年11月開審，審訊至今橫跨逾3個月。控方今向陪審團表示，考慮審訊進度、控辯雙方案情和結案陳辭等因素，連同被告可能自辯作供，「保守估計」今年6月初審結。

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