明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

擅攜申訴表離獄罪成　鄒家成與女律師上訴　官質疑辯解荒謬 (15:20)

正因初選案服刑的鄒家成，前年還押時有意向申訴專員公署投訴遭懲教署禁止收取書籍，自遂行透過女律師將投訴表格攜離收押所，他與女律師經審訊後被裁定「未經授權的物品攜離監獄罪」罪成，分別判監禁3天及罰款1800元。二人不服定罪，上訴聆訊今（25日）在高院處理。上訴方指出，女律師收到夾附表格的文件後沒有向鄒點頭和望向鄒，法官張慧玲質疑說法誤導和荒謬，因閉路電視片段清晰可見點頭的動作，除將「將表格夾入文件的推論，還能作出什麼可能？」法官在3個月內頒下決定。

上訴人鄒家成（27歲）及女助理律師胡詠斯，被控於或約於2023年5月2日在香港將一份未經授權物品攜離監獄，即一份文件。鄒就定罪及刑期上訴，胡則只就定罪上訴。

就涉案表格攜離監獄時是否獲授權的物品，代表鄒家成的大律師譚俊傑主張，鄒家成正式渠道向懲教人員索取投訴表格並填妥後，表格已獲授權，而《監獄規則》第47（4）條列明如與指名人士通訊，「須」准許囚犯寫和發出信件，有必須的意思，《規例》其他同樣涉囚犯寫和發出的決定則使用了「可」。

代表胡詠斯的資深大律師李定國指鄒將表格交給胡，再由胡帶離監獄的過程與裁判官接納的版本不一致，胡過程中無望過鄒，亦無在鄒將表格夾入文件、她取回文件後向鄒點頭。惟張官看畢閉路電視片段後稱，鄒把某東西放入文件的動作明顯，非正常行為，是有意隱藏一些事，胡之後數次點頭。

李定國確認胡曾數次點頭，但正常對話也會這樣做，不代表與將文件攜離監獄有關。張官回應，胡無在原審時作供，法庭要考慮的是裁判官的推論是否合理，稱胡無點頭和望向鄒的說法誤導和荒謬，重申片段清晰可見。

代表律政司的高級檢控官李庭偉陳辭指，無論信件是否與指名人士的溝通，需事先通知懲教署並獲得批准，署方有權作出檢查，但本案是繞過安檢，可謂「鬼鬼祟祟」地進行。張官關注，懲教人員會檢查信件有否夾附其他物件，但不會閱讀信件內容直至封口為止，而據懲教署內部指引，囚犯可選擇自行將信件封口，有機會未能「安檢」？李重申法例授權署方進行檢查。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 鄒家成

上 / 下一篇新聞