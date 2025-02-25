擅攜申訴表離獄罪成　鄒家成與女律師上訴　官質疑辯解荒謬 (15:20)

上訴人鄒家成（27歲）及女助理律師胡詠斯，被控於或約於2023年5月2日在香港將一份未經授權物品攜離監獄，即一份文件。鄒就定罪及刑期上訴，胡則只就定罪上訴。

就涉案表格攜離監獄時是否獲授權的物品，代表鄒家成的大律師譚俊傑主張，鄒家成正式渠道向懲教人員索取投訴表格並填妥後，表格已獲授權，而《監獄規則》第47（4）條列明如與指名人士通訊，「須」准許囚犯寫和發出信件，有必須的意思，《規例》其他同樣涉囚犯寫和發出的決定則使用了「可」。

代表胡詠斯的資深大律師李定國指鄒將表格交給胡，再由胡帶離監獄的過程與裁判官接納的版本不一致，胡過程中無望過鄒，亦無在鄒將表格夾入文件、她取回文件後向鄒點頭。惟張官看畢閉路電視片段後稱，鄒把某東西放入文件的動作明顯，非正常行為，是有意隱藏一些事，胡之後數次點頭。

李定國確認胡曾數次點頭，但正常對話也會這樣做，不代表與將文件攜離監獄有關。張官回應，胡無在原審時作供，法庭要考慮的是裁判官的推論是否合理，稱胡無點頭和望向鄒的說法誤導和荒謬，重申片段清晰可見。

代表律政司的高級檢控官李庭偉陳辭指，無論信件是否與指名人士的溝通，需事先通知懲教署並獲得批准，署方有權作出檢查，但本案是繞過安檢，可謂「鬼鬼祟祟」地進行。張官關注，懲教人員會檢查信件有否夾附其他物件，但不會閱讀信件內容直至封口為止，而據懲教署內部指引，囚犯可選擇自行將信件封口，有機會未能「安檢」？李重申法例授權署方進行檢查。