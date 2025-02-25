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警方在將軍澳住宅單位檢值4.3億可卡因　拘兩無業青年 (14:13)

警方在將軍澳一住宅單位搗破一個可卡因儲存倉，檢獲市值約4.3億元可卡因毒品，並拘捕兩名無業男子。

毒品調查科探員前日（23日）在將軍澳一私人住宅大廈截查兩名男子，在其中一名男子的斜揹袋搜獲一包約重2公斤的可卡因，隨即押他們到剛步出的單位搜查，再於屋內檢獲259包各重2公斤共518公斤的可卡因，遂以販運危險藥物拘捕兩名男子。行動中檢獲520公斤可卡因，市值約4.3億元。兩被捕男子分別23歲姓張及22歲姓黃，均報稱無業，現正被扣留調查，稍後將被落案相關販運危險藥物罪，明日（26日）在觀塘裁判法院提堂。

毒品調查科高級督察唐為國稱，兩名男子並無黑社會背景。經初步調查相信大批可卡因，是從南美經海路貨運偷運來港，販毒集團同時在葵涌租用一工廈單位，透過正當的物流公司將海外抵港的毒品運送到工廈拆貨，集團成員在1500箱急凍橙汁冰貨物內，將隨機收藏的可卡因取出，再重新包裝組合毒品，掩飾為正常貨物，再轉運到私隱度高的住宅單位作儲存及分銷中心。

唐指販賣集團將毒品分散混入大量正常貨物當中，再透過不同的物流運輸公司，不停轉換位置，目的掩人耳目，增加警方追查難度。警方相信透過今次行動，已從源頭搗截大批可卡因流入本港，會繼續調查毒品流向。

毒品調查科總警司吳國章稱，兩名被捕人非常年青，為朋友關係，相信透過網上搵快錢廣告，而被販毒集團招攬為管理毒品倉及派送的高風險角色。當他們被捕後，販毒集團會置之不理，連之前承諾的報酬亦不會兌現，他們需獨自承擔刑責。

相關字詞﹕可卡因 編輯推介 販毒

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