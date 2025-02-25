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退休警覆核房署收回公屋決定　稱欲轉物業予前妻惟對方拒轉名 (13:43)

六旬退休警與家人居於葵涌公屋單位，房屋署去年隨機抽查個案，揭發他與前妻持有另一黃大仙物業，離婚後仍未除名。房署基於「富戶政策」要求他一家四口遷出公屋，他向房署上訴委員會上訴被拒，日前入稟高等法院申請司法覆核許可，要求法庭推翻房署命令。入稟狀指，他已把黃大仙物業權益全數轉讓予前妻，著前妻為物業轉名，惟前妻置之不理。

司法覆核申請人為66歲退休警員林江石，居於葵涌石籬二邨一單位；建議答辯人為上訴委員會（房屋）。入稟狀指，林江石1980年加入警隊，勤勉服務公眾超過30年，至2014年3月退休。林退休前和家人居於警察宿舍，退休後搬離宿舍，申請4人公屋。2017年6月，他和家人獲分配葵涌公屋單位，他同意安排並簽署「入住公共房屋聲明」，租約11月生效。

房署前年5月收緊公屋富戶政策，林江石同年10月簽署「居住情况及擁有香港住宅物業詳情申報表」，申報沒有持有本地物業。去年5月，房署善用公屋資源分組隨機抽查個案，揭發林1989年與另一人聯名購入黃大仙翠鳳街翠鳳樓一單位，林持有一半業權。林在警誡下供述，他和當時的妻子置業，兩人1996年離婚，法庭將黃大仙單位業權判予前妻。林稱，他多次要求前妻完成業權轉讓手續，惟前妻一直無視。

房署去年7月向林江石發出遷出通知書，並終止公屋租約。林不服決定上訴，上訴委員會以2比1駁回上訴，維持沒收公屋的決定。根據入稟狀，一名委員會成員接納林並非蓄意不披露黃大仙單位業權，不應收回單位；兩名成員則主張酌情處理事件，會對嚴格申報資產的租戶及迫切需要公屋的家庭不公。

林江石挑戰上訴委員會的決定，指委員會誤解房署政策，沒有合理理由剝奪林租住公共房屋的權利，而且不合比例地干涉林享用社會福利權利，沒有充分理由下駁回上訴，涉及程序不當。林要求法庭撤銷上訴委員會的決定，發還予上訴委員會重新審視。

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