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香港迪士尼轉虧為盈　淨利潤逾8億　與入場人次同創開園新高 (13:49)

香港迪士尼今（25日）公布業績，在連蝕9個財年後，2023至2024年度終轉虧為盈，錄得8.38億元淨利潤，按年升335%；受惠於內地和其他巿場訪客增長及本地訪客持續強勢，總入場人次同創新高，按年升21%至770萬。淨利潤及總入場人次數字均創香港迪士尼2005年開幕以來新高。

香港迪士尼踏入成立20周年，計劃展開全年慶祝活動，包括今年6月推出全新城堡演出、度假區史上最大型的「Friendtastic!」巡遊表演，以及特別版本的「迪士尼星夢光影之旅」，並新增一項Pixar主題表演。

迪士尼過去一個財政年度收入按年增54%至88億元，而折舊及攤銷前盈利（EBITDA）增14億至23億元，兩者同破紀錄。年度內總入場人次770萬，當中本地客佔40%，内地客佔38%，非本地客入場人次按年增108%，五大海外訪客來源依次包括菲律賓、台灣、泰國、日本和新加坡；而入場顧客人均消費增28%，酒店使用率為88%，整體入住率上升26個百分點至73%。

香港迪士尼稱，現金流顯著改善，度假區的現金及現金等價物增28%，亦未有動用由華特迪士尼附屬公司提供的周轉信貸，並已於2024財政年度第一季全數償還餘額。至於由特區政府和華特迪士尼提供的貸款，香港迪士尼截至 2025 財政年度第一季已償還其超過60%貸款。

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