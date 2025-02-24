議員憂修訂職工會規管制度或影響對外正常交流　孫玉菡：如有國際組織「變質」當局會通知 (18:27)

工聯會議員黃國指，工會會參與國際及兩岸四地不同交流活動，未必知悉各團體背景，關注如何確保工會對外正常交流不受影響。勞工界議員周小松也指，如工會目前已成為某國際組織成員，而該些組織未來被界定為政治性組織，當局是否有機制協助工會免誤墮法網。

孫玉菡回應指，修例規管的職工會與境外組織聯結、其職員成為境外組織幹事有其規定，工會參與國際會議，在幾千人參與的會議場合與人握手並非聯結，不會受影響。他又說，待條例修訂後，工會須就與境外組織的聯結作申報，若有組織未來「變質」成政治性組織，當局一定會通知工會，「最簡單你退出。」他指如工會有擔憂，可與境外組織聯結前諮詢登記局。勞工處職工會登記局長畢咏彤補充指，未來會有過渡安排，正草擬相關條文，初步構思如工會已與境外組織聯結，在條例生效後一段時間內須作申報。

干犯國安者可否做工會顧問？ 孫玉菡：都是有問題

民建聯陳永光關注干犯國安罪行者能否出任工會顧問，孫玉菡指修例列明他們不能成為有實權的職工會幹事或職員，又指條例中雖無列明不能做「顧問」，但一個工會找曾犯國安罪行的人做顧問、且持有很大權力，「都是有問題」，登記局局長會留意。

工聯會陸頌雄提到，反修例期間很多新工會成立或涉重複人士，不解修例為何未訂明一個人能參與的工會數目。孫玉菡指難訂明一個人能發起多少個工會，惟若有人「離奇地」發起很多工會，登記局局長也會去了解，「無必要硬性規定，但不代表我們不看。」

勞聯林振昇問及登記局局長可進入職工會或其任何分會佔用處所的程序，畢咏彤回應指現有條文已有相關權利，今次修訂將規範寫得更清楚，未來登記局局長或獲其以書面授權人士如進入職工會的佔用非住宅處所，除查閱帳簿及會員登記冊，也可查閱會議紀錄及相關文件；如有必要進入住宅處所，則要有裁判官手令。

邵家輝促思考是否沿用工資中位數作外勞薪金水平 工聯會：同樣保障本地勞工

會議另一議程提到外勞權益，自由黨邵家輝質疑部分外勞與中介或早有協議，考慮其收入被「剝削」仍高於內地工作的薪金才來港工作，認為當局要思考是否沿用工資中位數作薪金水平。工聯會陸頌雄及郭偉強分別反駁，稱很多求助外勞並非與人早有協議，而是來港後遭剝削，並重申以工資中位數作薪金水平也是保障本地勞工的措施，聘用外勞亦非旨在為僱主減慳成本。

勞聯周小松及林振昇則建議政府應將發展局在「建造業輸入勞工計劃」下新增以監管代理人的要求，推展到其他有輸入外勞、且有代理制度的計劃，不應等到有剝削個案出現才逐一處理。