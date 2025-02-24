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全運會鐵人三項測試賽3月1至2日舉行　中環海濱及灣仔區一帶將分階段封路 (18:04)

第15屆全運會鐵人三項項目測試賽將於3月1日至2日於中環海濱及維多利亞港舉行，將由110名來自內地及港澳的運動員參賽。政府公布，為配合舉行測試賽及作出準備，由2月26日至3月2日期間，中區及灣仔區的部分路段將分階段實施特別交通及運輸安排。

測試賽設有男子個人、女子個人及混合接力3個競賽項目，女子個人賽和男子個人賽分別於3月1日上午8時及上午10時30分舉行，混合接力賽則於翌日下午2時進行。比賽起點設於灣仔臨時海濱花園對出海面，運動員會先完成游泳項目，轉換至自行車項目，最後再完成跑步項目。自行車路線將經過金紫荊廣場，跑步路線主要圍繞中環海濱長廊，沿途經過多個香港地標，終點設於中環海濱活動空間。

全運會香港賽區統籌辦發言人說，是次測試賽是按全運會的要求舉辦，在比賽項目、路線和賽事難度等方面，均與以往在香港舉辦的國際賽事有所不同，而測試賽亦是首次以中環海濱活動空間作為終點，比賽路線途經多個香港地標，可藉此向全國展示香港的美景和特色。

文體旅局表示，由2月26日起上午10時起，介乎立法會道與博覽道中之間的一段博覽道將會臨時封閉；中環海濱及灣仔北一帶，包括龍和道、耀星街、龍合街、博覽道、博覽道中及博覽道東，則會在2月28日上午5時至上午8時間歇性封閉，並在3月1凌晨2時至下午2時、翌日上午8時至下午6時封路。封路期間途經受影響路段的四條巴士路線需要改道。

當局呼籲市民當日盡量使用公共運輸服務，以避免交通擠塞及不必要的延誤，又稱運輸署及警方會密切留意，視乎當區一帶的人潮及交通情况，在有需要時調整有關交通安排。

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