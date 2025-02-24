反恐條例第二案︳時任入境處的被告錄口供時稱願當污點證人　估計有人出資購化學品 (17:47)

第六被告張琸淇案發時為入境處合約登記主任，2020年3月7日與第三被告、男友吳子樂在大角嘴宏創方5樓單位被捕。翌日凌晨，張與女警梁恩慈、郭姓警署警長錄影會面，過程中無律師在場。

庭上播放會面片段，張琸淇稱願意向警方提供案件資訊，從而減除刑責。就警方在宏創方5樓單位搜出玻璃樽和鑊，張表示不知道當中的化學粉末成分，而單位不屬於她，她沒有過問單位的物品。至於宏創方10樓單位，她表示見過20包以上的化學品，但從未打開觀看和閱讀包裝標籤。她續指，不知道10樓單位的低性能爆炸品來源和用途。

涉案5樓單位由外號「五飛」的首被告何卓為租用。張在會面表示，不知道「五飛」等人購買化學品的資金來源，但估計有人出資，稱「運動入面，有啲人見啲小朋友冇嘢食，就會畀錢佢哋買嘢食」。她提及，「五飛」曾在Telegram群組「烘焙同好會0.3」表示會購買硫磺，該群組沒有政治聯繫。聆訊明續。