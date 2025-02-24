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協青社推算「潛在輟學」中小學生約2萬人　六成為15歲以下學童 (17:07)

協青社今（24日）發表輟學及高危輟學青年研究報告，指按過去4年的服務數據個案數，再作全港推算，本港中小學生時有不上學的「潛在輟學」人數約2萬人，其中約六成為15歲或以下學童，佔整體全港中小學生人數的1.89%。

為協助他們重投社會，協青社推出「酷學青年計劃」（下稱計劃），過去4年為約431名參加者提供協助，其中約75%高危輟學青年繼續升學或投身職場發展，剩餘的學員則維績接受持續的訓練。

協青社自2020年11月起，為10至18歲或以下的輟學或瀕臨輟學青年，推出為期5年的支援計劃，特別為高小及初中學生，提供為期6個月的輔導訓練，協助他們重返校園。逾400名計劃參與者中，393人完成計劃，其餘青年有不同原因而未能完成計劃，包括捲入刑事案件、因精神健康狀况長期住院、離港而無法接觸及拒絕接觸而無法跟進等。

報告又指，延續跟進相關個案，有效使處於「雙待」（待學、待業）狀態的高危輟學青年重投社會。

計劃參與者子謙約3年前因小學經歷疫情下面授課暫停，無法適應而缺課，後經學校轉介參加計劃，體驗計劃內泰拳、行山等活動重拾自信，後來重返校園，不過最後因想嘗試新事物，決定到協青社下的城市之峰任活動助理，到不同學校協助舉辦歷奇活動。

助理總幹事（外展服務）陳嘉玲稱，現時教育局規定學校發現學生連續缺課7個上課日才屬輟學，需向當局申報，惟「應該再進步」，指出過去數年在前線服務，發現如學生每個星期只要返學數小時，學校便無法申報，故機構對「輟學」定義有進一步演繹，機構界定如未按校規定時間上課，及出現上學不穩定即屬「潛在輟學」。

總幹事謝貞元則指，透過服務觀察到潛在輟學有上升趨勢，或會將就潛在輟學的定義向局方作建議，以讓其調整政策。

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