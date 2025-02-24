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運輪工涉虐女致死辯稱女兒不慎跌倒　事主母稱曾信被告說法　難信作為人父「會做到咁」 (16:36)

運輸工涉2020年猛烈搖晃幼女，令女兒腦出血昏迷不治，事後聲稱女兒不慎跌倒。他否認謀殺罪受審，審訊今（24日）於高院繼續。被告的同居女友供稱，她原先相信被告的解釋，時至今日仍「諗緊會唔會係佢（被告）……上到庭想畀個答案我，我唔係好相信佢係爸爸，會做到咁」。辯方盤問指出，女友常發脾氣，和被告引發衝突；女友承認說法，形容兩人相處猶如兩支筷子，「一隻筷子拍唔響」。

被告劉佳坪被控於2020年7月29日謀殺女兒梁雅思。被告同居女友、雅思生母梁小欣第5天作供，憶述雅思送院至不治的經過。根據WhatsApp對話，被告向梁表示會帶尿片、紅酒和毛巾等來醫院；梁著被告盡快回醫院，聽醫生講解雅思的手術過程。

梁小欣庭上解釋，被告堅持回家執拾物品，留下她獨自在醫院陪伴雅思和見醫生，她感覺不忿，「點解唔留喺度睇住個女？」她承認指示被告買紅酒，因雅思要接受開腦手術，她感覺驚慌，想用酒精冷靜自己。其後梁向被告表示，醫生懷疑雅思傷勢可疑，院方報警處理；她在雅思牀邊叫「BB」，雅思不斷眨眼。

根據WhatsApp信息，被告報稱雅思從牀上不慎跌倒，急症室和腦外科醫生指雅思的頭骨無裂傷和腫起，有別於一般跌傷病人；其後被告被捕，梁詢問擔保細節。梁哽咽表示，她一直相信被告沒有說謊，及後雅思去世，她才和被告斷絕聯絡，「直至單案未審，我內心諗緊會唔會係佢（被告）」。

控方展示雅思入院時的傷勢照片，顯示左右大腿內側瘀傷和有紅印。梁稱未見過相中的瘀痕，她以往替雅思洗澡，只見雅思腋下有手指印。辯方盤問指出，被告2017年向梁淋潑通渠水，梁在被告判刑之前寫求情信，承認自己做得不對。梁庭上表示，當時只想為被告求情，因兩人相處猶如兩支筷子，「希望唔好話剩係佢一個錯晒」。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 謀殺

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