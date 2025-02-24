母嬰健康院電閘壓死女保安　同僚供稱事發前電閘已失靈數天　稱機電署沒表示有倒塌風險 (14:55)

首被告威智護衛有限公司否認「沒有確保僱員的安全及健康」傳票控罪，其餘4名被告奧雅納工程顧問、莫特麥克唐納香港有限公司、BUILD KING CONSTRUCTION LIMITED、SK ECOPLANT CO., LTD分別否認一項「沒有確保存放於處所的作業裝置或物質是安全的」傳票控罪受審。庭上提到，控方將傳召21名證人作供，包括專家證人；辯方亦會傳召事實證人和專家證人作供。

首名控方證人、時任油麻地母嬰健康院保安員雷志榮在主問下供稱，自己的職責包括開關健康院電動鐵閘和在場維持秩序等，意外發生當日他正休假，其工作崗位由事主魏玉筠頂替。針對涉案電閘，雷指出，該電閘「成日都壞㗎喇......都唔係第一次」，需改以人手操作，並提到意外發生前電閘已失靈三至五天。

在威智護衛一方盤問下，雷志榮進一步供稱，2022年8月11日、意外發生前4日，他發現電閘故障，便把事件通報健康院護士長；翌晨，機電署人員到場處理事件，當時署方人員沒表示電閘有倒塌風險，亦無著他人在維修完成前勿觸碰電閘。雷續說，他不清楚署方有否在當日完成維修，謂「阿筠出事嗰日，我都唔知佢修理好未」。

此外，雷志榮確認，他到健康院工作前，曾獲威智護衛講解工作內容；雷又說，威智護衛每月會兩度派員到健康院巡查，對方「間中」會詢問工作情况。