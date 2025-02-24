黎智英案︳專欄提香港變集中營被控方指欠根據　黎：預測已實現　官斥發表政治宣言 (14:34)

壹傳媒黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，今（24日）第137日審訊。控方質疑其中一則黎撰寫的文章指《國安法》後香港或變成集中營等指控無基礎，黎解釋他當時的預測已不幸地實現，「若你撫心自問，現在香港人還有人說真話嗎？」法官杜麗冰打斷稱此非控方提問，她不容許任何人在法庭發表政治宣言。此外，另一文中，黎引述他人指勾結是叛國罪，可槍斃，杜官追問黎明知非事實，但無在文中澄清，黎承認若有澄清會更理想。
控方今就黎智英撰寫的專欄文章提問。《蘋果》2020年6月14日刊登的〈窒息中的香港人 逃亡還是抗爭〉，黎稱「中共對付香港問題，從來不去了解幾百萬人出來遊行抗爭，尤其是年輕人寫下遺書連命都不要⋯⋯國安法是習帝忍無可忍，龍眼大怒重錘一擊，還配合威權⋯⋯不僅僅把香港變成沒有自由法治的一般大陸城市，甚至會是新疆一樣恐怖籠罩下的集中營」。
控方問寫下遺書的年輕人是指誰，黎供稱他當時從《蘋果》了解到的確有勇武派年輕人成為「烈士」以拯救香港。控方指，就警方是否應單憑「合理懷疑」作拘捕，黎早前承認曾被《蘋果》誤導，以及《蘋果》曾報道黎在某遊行的言論，但黎庭上稱無這樣説過。黎解釋有時會有例外，重申媒體會自行核對事實，他本人不會。
控方並指，當時《國安法》尚未實施，黎有何基礎作前述推測，黎稱他聽聞有關法例的傳聞，現時也正發生，「我認為我們受到很多恐嚇」。控方著黎專注於他當時的想法，黎是否知道指控完全無基礎？黎最終在追問下承認，指「你可以這樣說」。李運騰關注，文中另提及國際社會對《國安法》的反應，黎當時會否留意到「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC)的組成？黎否認。
翌月5日《蘋果》刊登〈飛翔吧 良知的脊梁在撐着〉，當中指「有心人說，快點走，勾結外國勢力是叛國罪，可以是槍斃的啊！」控方質疑黎當時已閱過《國安法》條文，應知道香港不設死刑，卻仍在文章這樣說，似乎不在乎真相，甚至有意散播假新聞？黎否認説是他人告知。控方著「黎先生，請你停止說謊」，黎強調沒有。審訊明續。