黎智英案︳專欄提香港變集中營被控方指欠根據　黎：預測已實現　官斥發表政治宣言 (14:34)

控方今就黎智英撰寫的專欄文章提問。《蘋果》2020年6月14日刊登的〈窒息中的香港人 逃亡還是抗爭〉，黎稱「中共對付香港問題，從來不去了解幾百萬人出來遊行抗爭，尤其是年輕人寫下遺書連命都不要⋯⋯國安法是習帝忍無可忍，龍眼大怒重錘一擊，還配合威權⋯⋯不僅僅把香港變成沒有自由法治的一般大陸城市，甚至會是新疆一樣恐怖籠罩下的集中營」。

控方問寫下遺書的年輕人是指誰，黎供稱他當時從《蘋果》了解到的確有勇武派年輕人成為「烈士」以拯救香港。控方指，就警方是否應單憑「合理懷疑」作拘捕，黎早前承認曾被《蘋果》誤導，以及《蘋果》曾報道黎在某遊行的言論，但黎庭上稱無這樣説過。黎解釋有時會有例外，重申媒體會自行核對事實，他本人不會。

控方並指，當時《國安法》尚未實施，黎有何基礎作前述推測，黎稱他聽聞有關法例的傳聞，現時也正發生，「我認為我們受到很多恐嚇」。控方著黎專注於他當時的想法，黎是否知道指控完全無基礎？黎最終在追問下承認，指「你可以這樣說」。李運騰關注，文中另提及國際社會對《國安法》的反應，黎當時會否留意到「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC)的組成？黎否認。

翌月5日《蘋果》刊登〈飛翔吧 良知的脊梁在撐着〉，當中指「有心人說，快點走，勾結外國勢力是叛國罪，可以是槍斃的啊！」控方質疑黎當時已閱過《國安法》條文，應知道香港不設死刑，卻仍在文章這樣說，似乎不在乎真相，甚至有意散播假新聞？黎否認説是他人告知。控方著「黎先生，請你停止說謊」，黎強調沒有。審訊明續。