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新型工業加速計劃首項目　正美藥品6億建10條智能生產線料最快2030年收支平衡 (13:06)

雅各臣集團旗下正美藥品早前獲批成為「新型工業加速計劃」首個項目，今（24日）舉行起動儀式。正美藥品將以6億建立10條智能生產線，料明年第4季試產，最快2030年收支平衡。創新科技及工業局長孫東稱將繼續「拆牆鬆綁」滿足產業需求，又稱已近30間企業簽協議入駐河套科技園。

孫東稱政府將從資金、用地等方面繼續協助企業設立智能生產線，又說已指示相關部門加快審批「加速計劃申請」。他另表示，港澳辦主任夏寶龍早前考察河套區時，指示盡快落實河套香港園區。孫東說園區正招商引資，首批入駐企業中，近30間正陸續簽署入駐河套香港園區的協議。

問及昨日投資推廣署資料外洩規模、調查進度時，孫東無回應受影響市民數字，僅稱調查正進行中，將適時公布。

獲批「加速計劃」的正美藥品項目總投資額約6億元，料政府投資約2億。雅各臣主席及行政總裁岑廣業表示，新智能生產線用作生產無菌眼藥水、口服固體劑型及口服液藥物，將引入人工智能、實時數據分析、自動機械臂等技術，並料創造約200個職位。

岑廣業又稱，第一條生產線將在2026年第4季試產，料2028年底所有生產線正式運作，此後2至3年內收支平衡。正美藥品已在2月中從科技園公司接收一座位於大埔創新園的建築作廠房，料擴建後總面積逾7萬呎。

政府去年9月推出100億元的「加速計劃」，協助策略性產業的企業在香港設立新智能生產設施，提供最多2億元的資助。

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