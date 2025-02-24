涉收腕錶後批逾1800萬工程合約予承辦商　麥當勞時任工程顧問被廉署起訴 (12:53)

MHK Restaurants Limited（MHK）在香港經營逾200間麥當勞，其業務發展部負責該連鎖快餐店的裝修工程；而宏信裝修工程有限公司則是MHK其中一間認可的承辦商。45歲的被告凌滿棠是MHK時任工程顧問，負責為工程招標及監督工程進度。另外兩名被告則是48歲的宏信工程經理周志權，及其妻、30歲的宏信董事和股東陳芊儒。

控罪指，凌滿棠涉在前年12月2日，從周氏夫婦接受1隻價值逾8萬元的腕錶，作為在MHK事務上優待宏信的報酬，被控一項代理人接受利益罪。周氏夫婦則涉向凌提供該腕錶以獲取他優待，同被控一項向代理人提供利益罪名。在2021年9月至前年12月約2年期間，宏信獲判予34項MHK裝修工程和小型工程，及14張修訂工程訂單，涉及費用共逾1800萬元。

另外，凌滿棠涉嫌一宗銀行按揭貸款詐騙案，被控一項欺詐罪，案件同樣明日在西九龍裁判法院答辯。

麥當勞今（24日）回覆查詢，指得悉事件後已全力配合協助調查，由於案件已進入司法程序，故不作任何評論。公司發言人表示，涉事的前員工已於前年離職，而公司亦即時與涉事承辦商終止合作。發言人強調，一向要求員工及承辦商嚴格恪守相關法律及內部守則，是次案件純屬個別事件。